Петербург и "Газпром" задумались о создании арктического кластера

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Правительство Санкт-Петербурга и публичное акционерное общество "Газпром" прорабатывают вопрос о создании в городе арктического кластера, сообщил губернатор Георгий Полтавченко.

"Небольшую тайну вам открою: мы с "Газпромом" активно работаем над формированием так называемого "арктического кластера". Главная цель - это консолидация всех возможностей города, его предприятий, научных организаций, конструкторских бюро для создания современного оборудования, техники для освоения арктического шельфа", - сказал он в субботу журналистам.

По словам губернатора, "Газпром" будет главным заказчиком. "Интерес у Алексея Борисовича Миллера есть", - добавил Полтавченко.