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Иран увеличил добычу нефти на уровень более 90 тыс. б/с

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Иран увеличил нефтедобычу на уровень свыше 90 тыс. баррелей в сутки, но не нарушает договоренностей с ОПЕК, пишет агентство Irna со ссылкой на замминистра нефти Голамреза Манучери (Gholamreza Manouchehri).

"Средняя добыча нефти Ираном должна быть ниже уровня, установленного ОПЕК за период шести месяцев", - пояснил он.

Ранее министр иностранных дел Эквадора Гильом Лонг (Guillame Long) сказал "Интерфаксу", что Иран не может в течение шести месяцев превышать средний уровень добычи нефти в 3,797 млн баррелей в сутки, ему разрешено достигнуть уровня в 3,975 млн б/с.

"Иран увеличит свою добычу до уровней, на которых он добывал до введения санкций. Мы договорились, что Иран выйдет на уровень в 3,975 млн баррелей в сутки, но они не могут сделать это за один день, - отметил Лонг. - Они должны выходить на этот уровень постепенно. При этом они не могут превысить за эти шесть месяцев средний уровень добычи за месяц в 3,797 млн баррелей".

30 ноября прошлого года государства ОПЕК договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия обязалась уменьшить добычу на 486 тыс. б/с, что является самым значительным сокращением среди стран картеля.

Теги: нефть, ОПЕК, Иран
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