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Экономика

Центробанк отозвал лицензию у омского "Сириуса"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Банк России с 23 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского банка "Сириус", говорится в сообщении на сайте ЦБ.

"В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества СБ "Сириус" существенно недооценивал принятые в связи с этим риски. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", - говорится в сообщении.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Руководство и собственники "Сириуса" не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

В кредитной организации назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Сибирский банк "Сириус" по итогам третьего квартала 2016 года занял 565 место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 января текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 527 место в банковской системе РФ.

Теги: Центробанк
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