Выплаты вкладчикам банка "Новация" и Тальменка-банка начнутся до 6 февраля

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Выплаты вкладчикам лишившихся лицензий Тальменка-банка (Барнаул) и банка "Новация" (Майкоп) начнутся не позднее 6 февраля 2017 года, банки-агенты по выплатам будут выбраны до 27 января, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

ЦБ РФ с 23 января отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка "Новация" и Тальменка-банка. Эти банки являются участниками системы страхования вкладов.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди.

АСВ до даты начала выплат возмещений по вкладам официально объявит место, время, форму и порядок приема заявлений.

ЦБ РФ с понедельника также отозвал лицензию у сибирского банка "Сириус" (Омск). Эта кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.

Банк "Новация" по итогам третьего квартала 2016 года занял 397-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Согласно рэнкингу, в банке на 30 сентября 2016 года находилось 1,6 млрд рублей средств физлиц.

Тальменка-банк по итогам третьего квартала 2016 года занял 443-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакса". Объем средств физлиц в банке, согласно рэнкингу, на 30 сентября 2016 года составлял 1,1 млрд рублей.

По данным Банка России, банк "Новация" на 1 января 2017 года занимал 416-е место в банковской системе РФ, Тальменка-банк - 425-е место в банковской системе РФ.