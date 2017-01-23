Рынок акций РФ снизился 9-й день подряд по индексу ММВБ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник снизился девятый торговый день подряд по индексу ММВБ, обновившему минимум с начала декабря на фоне укрепления рубля и негативной динамики внешних площадок после инаугурации президента США Дональда Трампа, который не внес ясности в приоритеты новой экономической политики США.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2146,09 пункта (-0,6%, минимум дня - 2136,35 пункта), индекс РТС - 1137,67 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,6%. Доллар просел до 59,44 рубля (-0,32 рубля).

В лидерах отката выступили акции "Газпром нефти" (-2,2%), "Газпрома" (-1,1%), "Мобильных телесистем" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-2,6%), "РусГидро" (-2,3%), "Северстали" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%), "Татнефти" (-2,3% и -1,9% "префы"). Лучше рынка выглядели акции ВТБ (+0,4%), "Норникеля" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Россетей" (+0,6%), "Ростелекома" (+0,6%).

На церемонии инаугурации 45-го президента США Трамп повторил протекционистские высказывания, озвученные еще в ходе предвыборной кампании - он призвал предпринимать меры, которые поддержат американских рабочих, однако дал мало дополнительных деталей, которые могли бы дать инвесторам указания на приоритеты нового президента. Трамп пообещал создать 25 млн рабочих мест и снизить налоговую нагрузку на простых американцев и малый бизнес.

"План президента позволит снизить налоговую нагрузку для американцев по каждому налогу, упростить Налоговый кодекс и уменьшить ставку корпоративного налога в США, которая является самой высокой в мире", - говорится в документе, размещенном на сайте Белого дома.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай), снижается Европа (S&P 350, DAX, FTSE теряют 0,7-0,8%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,4%) и дешевеет нефть (после роста в пятницу на 2%).

В минувшие выходные государства ОПЕК и не-ОПЕК объявили, что близки к согласованному сокращению добычи - примерно на 1,8 млн баррелей в сутки. По мнению экспертов, прошло слишком мало времени с начала реализации договоренностей, и инвесторы смогут лучше оценить ситуацию, когда будут доступны данные о производстве и экспорте нефти за январь в целом.

Между тем нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации максимальными темпами за четыре года. По данным Baker Hughes, за неделю компании ввели в эксплуатацию 29 установок в США, а общее число достигло 551 единицы - максимума с ноября 2015 года. Добыча нефти в США повысилась примерно на 6% с середины 2016 года, хотя и остается ниже исторического максимума, зафиксированного в 2015 году.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $55,05 за баррель (-0,8%), мартовская цена WTI - $52,59 за баррель (-1,2%).