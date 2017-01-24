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Экономика

Агентство страхования вкладов заподозрило вкладчиков в татарских банков в махинациях

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Некоторые вкладчики Татфондбанка и Интехбанка сократили средства на своих счетах незадолго до введения моратория на выплаты кредиторам, сообщили во вторник "Ведомости".

Мораторий и назначение временной администрации в банке является страховым случаем, по которому вкладчик возвращает деньги из средств государственного Агентства страхования вкладов. Вклад подпадает под страховку государства, если не превышает 1,4 миллиона рублей.

По информации собеседников "Ведомостей", средства со счетов юридических лиц переводились на счета физических лиц. Таким образом можно было раздробить крупный вклад на небольшие и вернуть его за счет государства.

Представитель АСВ подтвердил газете, что такая проблема есть в обоих названных банках.

Теги: АСВ, Татфондбанк, Интехбанк
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