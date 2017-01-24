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Министр иностранных дел Венгрии оценил ущерб от российских санкций

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью "Коммерсанту" рассказал, что из-за санкционной политики Евросоюза его страна потеряла за три года $6,5 миллиарда.

Сийярто уточнил, что экспорт Венгрии за год оценивается в $90 миллиардов, и $6,5 - чувствительная потеря.

Венгрия публично выступает за смягчение санкций Евросоюза в отношении России, однако не пользовалась правом вето для отмены их продления.

Ожидается, что 2 февраля Венгрию посетит президент России Владимир Путин с официальным визитом. Во время приема будет обсуждаться экономическое сотрудничество двух стран в условиях санкционной политики.

Теги: Россия, Венгрия, Петер Сийярто
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