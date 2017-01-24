"Аэрофлот" увеличил перевозки в 2016 году на 10,3%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" в декабре 2016 г. перевезла 3,4 млн пассажиров, что на 16,6% превышает результат декабря 2015 года, сообщил перевозчик во вторник. За весь прошедший год перевозки группы "Аэрофлот" увеличились на 10,3%, до 43,4 млн пассажиров.

За весь прошедший год перевозки группы "Аэрофлот" увеличились на 10,3%, до 43,4 млн пассажиров. На внутренних линиях показатель достиг 25,15 млн человек (+7,6%), на международных - 18,29 млн человек (+14,1%). Пассажирооборот группы в прошлом году вырос на 14,8%, до более 112,11 млрд пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел повысился на 3,2 процентных пункта, до 81,5%.

Головная компания группы "Аэрофлот" в декабре 2016 г. перевезла 2,36 млн человек, что на 15,3% больше, чем годом ранее. Внутренние перевозки авиакомпании выросли на 9,2%, до 1,12 млн человек, международные - на 21,4%, до 1,24 млн.

За весь 2016 год авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 11%, до 28,98 млн человек. На внутренних линиях показатель достиг 14,1 млн человек (+11,4%), на международных - 14,87 млн человек (+10,6%). Пассажирооборот вырос на 11,6%, до 82,69 млрд пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел повысился на 2,0 процентных пункта, до 81,3%.

На конец 2016 года парк группы насчитывал 289 воздушных судна (без учета одного самолета Ан-24, переданного в аренду), из них 189 - в парке головной компании.

"Аэрофлот" - крупнейшая группа авиакомпаний в РФ, объединяет одноименного перевозчика, работающего в премиальном сегменте, а также дочерние компании "Россия" (средний сегмент), "Победа" (низкобюджетный сегмент) и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".

Основной акционер "Аэрофлота" - Росимущество (51,2%), еще 4,5% - у дочерней компании "Аэрофлот-Финанс", 3,3% владеет госкорпорация "Ростех", 34,8% - у институциональных инвесторов, 6,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту "Аэрофлота".