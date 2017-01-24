Доллар и евро снизились в начале торгов к рублю благодаря растущей нефти

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов вторника; рубль немного укрепился благодаря растущей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,28-59,35 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,30 руб./$1 (-21,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,6775 руб./EUR1 (-23,75 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 22,65 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, составив 61,27 рубля.

Доллар при этом оказался на 20,34 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро на 26,49 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 24 января связано с наметившимся во вторник утром ростом мировых цен на нефть после их снижения днем ранее. Трейдеры продолжают оценивать прогнозы относительно глобального производства топлива. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК подорожали на 0,62% - до $55,57 за баррель. На торгах днем ранее их цена опустилась на 0,47%, завершив день на уровне $55,23 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились к этому времени на 0,51% - до $53,02 за баррель. По итогам предыдущей сессии они потеряли в цене 0,88% и закончили торги на уровне $52,75 за баррель.

Нефть торгуется в узком диапазоне в районе $50 за баррель последние несколько месяцев, поскольку участники рынка ждут свежих данных о прогрессе в ограничении добычи нефти ведущими странами-производителями, включая ОПЕК. Так, представители нефтяного министерства Ирака заявили о том, что страна планирует в полном объеме выполнять обязательства по снижению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК.

Между тем добыча нефти в США показывает признаки повышения после достигнутого в ноябре соглашения о снижении производства между членами картеля и не входящими в него государствами. На прошлой неделе количество буровых установок в США выросло на 29 и достигло 551 штуку, что является самым существенным приростом почти за четыре года, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.