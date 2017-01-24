Экс-глава китайской Sinopec приговорен к 15,5 годам за взяточничество

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Бывший генеральный директор китайской нефтехимической корпорации Sinopec Group Ван Тяньпу приговорен к тюремному заключению сроком 15 лет и 6 месяцев за взяточничество и казнокрадство, передает агентство "Синьхуа". Приговор по его делу огласил Народный суд средней ступени города Наньчан в провинции Цзянси на востоке КНР.

Согласно приговору суда, полученное незаконным путем имущество Ван Тяньпу будет конфисковано, он также должен выплатить штраф в размере 3,2 млн юаней (около $468 тыс.). Как установлено, с 2003 по 2014 гг. осужденный использовал свое служебное положение и действовал в интересах других юридических и физических лиц, за что получил взятки на сумму более 33 млн юаней. Кроме того, он незаконно присвоил государственное имущество на 795 тыс. юаней.

Ван Тяньпу был арестован и исключен из компартии Китая в сентябре 2015 года. Неделей ранее бывший топ-менеджер другой крупной китайской нефтяной компании CNPC Ляо Юнюань был приговорен к 15 годам тюремного заключения за вымогательство и взяточничество.

Sinopec Group - холдинг, в который входит крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Китая Sinopec.