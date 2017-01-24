Главные новости
В РоссииМизулина предложила ввести пожизненное заключение за растление детейВ РоссииСлова Петра Толстого о "выскочивших из-за черты оседлости" возмутили ФЕОРВ миреСМИ узнали о размещении у границ России китайских межконтинентальных ракет
Экономика

Официальный курс доллара ЦБ РФ с 25 января составит 59,2168 рубля

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 25 января, составляет 59,2168 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,48%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 25 января, составляет 63,6225 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,50%.

Теги: ЦБ РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Анатолий Чубайс: завод построить – это не на клавиши нажиматьАнатолий Чубайс: завод построить – это не на клавиши нажимать
Глава "Роснано" объяснил, почему выбор "нанотехнологического" мандата для компании был оправданПодробнее
Саудовская Аравия в ноябре увеличила добычу нефти до рекордаСаудовская Аравия в ноябре увеличила добычу нефти до рекорда
При этом страна повысила экспорт нефти до 8,258 млн б/с против 7,636 млн б/с в предшествующий месяцПодробнее
Шувалов опроверг обсуждение вопроса сокращения объемов расчетов наличнымиШувалов опроверг обсуждение вопроса сокращения объемов расчетов наличными
Ранее с такой инициативой выступал министр финансов Антон СилуановПодробнее
"Газпром" решил продать долю в германской сети газопроводов Gascade"Газпром" решил продать долю в германской сети газопроводов Gascade
Сделка должна пройти в этом годуПодробнее
Сечин попросил Путина встретиться с покупателями пакета акций "Роснефти"Сечин попросил Путина встретиться с покупателями пакета акций "Роснефти"
Руководство нефтяной компании в ближайшее время организует встречу с представителями с Glencore, QIA и IntesaПодробнее
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 годуГолодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%, пообещала вице-премьерПодробнее
Запасы газа в хранилищах Европы упали до минимального уровня за последние годыЗапасы газа в хранилищах Европы упали до минимального уровня за последние годы
В процентном значении нынешний уровень - самый низкий на текущее десятилетиеПодробнее
Операторам захотели разрешить продавать sim-карты через интернетОператорам захотели разрешить продавать sim-карты через интернет
При этом они должны будут до 2018 года подтвердить достоверность сведений об абонентах, проверив их по базам Пенсионного фонда и фонда ОМСПодробнее
Россия в январе сократит нефтедобычу в два раза больше договоренностиРоссия в январе сократит нефтедобычу в два раза больше договоренности
По словам Александра Новака, пока рано говорить о возможном продлении соглашения по сокращению добычиПодробнее
Минфин РФ вновь призвал сократить объемы расчета наличнымиМинфин РФ вновь призвал сократить объемы расчета наличными
Антон Силуанов привел пример Индии, которая ограничила расчет наличными, и увидел в этом возможность собирать больше налоговПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 января6 фото
23 января
Фотохроника 23 января
Инаугурация Дональда Трампа13 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМизулина предложила ввести пожизненное заключение за растление детейВ РоссииСлова Петра Толстого о "выскочивших из-за черты оседлости" возмутили ФЕОРВ миреСМИ узнали о размещении у границ России китайских межконтинентальных ракетВ РоссииГенпрокуратура и ученые-юристы встали на сторону Ильдара Дадина
Слежение за авианосной группой РФ обойдется Великобритании более чем в миллион фунтов
Комиссия МАК признала исправными все системы упавшего в Киргизии "Боинга"
Генпрокуратура не сочла оспоренную Дадиным норму УК неконституционной
Анатолий Чубайс: завод построить – это не на клавиши нажимать
Петиция против фильма "Матильда" собрала 20 тыс. подписей
Минфин усомнился в повышении суверенного рейтинга РФ до 2019 года
Саудовская Аравия в ноябре увеличила добычу нефти до рекорда
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи