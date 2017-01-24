Официальный курс доллара ЦБ РФ с 25 января составит 59,2168 рубля

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 25 января, составляет 59,2168 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,48%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 25 января, составляет 63,6225 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,50%.