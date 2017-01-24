Главные новости
В РоссииМизулина предложила ввести пожизненное заключение за растление детейВ РоссииСлова Петра Толстого о "выскочивших из-за черты оседлости" возмутили ФЕОРВ миреСМИ узнали о размещении у границ России китайских межконтинентальных ракет
Экономика

Группа S7 в 2016 году увеличила перевозку пассажиров почти на четверть

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Группа компаний S7, в которую входят авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", в 2016 году увеличила перевозку пассажиров на 23,7% по сравнению с 2015 годом - до 13,146 млн человек, сообщает пресс-служба группы. В том числе перевозка пассажиров на внутренних воздушных линиях в 2016 году выросла на 27,5% - до 9,65 млн человек, международных - на 14,1%, до 3,49 млн пассажиров.

"В декабре впервые за 2016 год рост на международных линиях превысил рост на внутренних - 16,7% и 15,6% соответственно", - сообщает пресс-служба, не уточняя количества перевезенных в декабре 2016 года пассажиров. По словам коммерческого директора группы S7 Игоря Веретенникова, приведенным в сообщении, в 2016 году количество выполненных рейсов выросло на 12%.

"Производственные показатели соответствуют всем нашим прогнозам. 2016 год был успешным для авиакомпании. Мы продолжали открывать новые направления для путешествий, обновляли парк воздушных судов", - отметил Веретенников. Пресс-служба напоминает, что в 2016 году были открыты рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Малагу, Турин, Шанхай, на острова Ибица и Родос.

В прошлом году в парк воздушных судов S7 поступило восемь лайнеров - шесть Boeing-737-800NG и два A321. В 2017 году S7 начнет выполнять рейсы на A320neo, став первым эксплуатантом самолетов этого типа в России. Кроме того, в парк S7 в 2017 году поступит 17 самолетов Embraer 170LR. "Сибирь" и "Глобус" выполняют регулярные полеты по России, в страны СНГ, Европу и Азию. В 2015 году они перевезли 10,6 млн человек. Группа S7 принадлежит супругам Наталье и Владиславу Филевым.

Теги: S7
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Анатолий Чубайс: завод построить – это не на клавиши нажиматьАнатолий Чубайс: завод построить – это не на клавиши нажимать
Глава "Роснано" объяснил, почему выбор "нанотехнологического" мандата для компании был оправданПодробнее
Саудовская Аравия в ноябре увеличила добычу нефти до рекордаСаудовская Аравия в ноябре увеличила добычу нефти до рекорда
При этом страна повысила экспорт нефти до 8,258 млн б/с против 7,636 млн б/с в предшествующий месяцПодробнее
Шувалов опроверг обсуждение вопроса сокращения объемов расчетов наличнымиШувалов опроверг обсуждение вопроса сокращения объемов расчетов наличными
Ранее с такой инициативой выступал министр финансов Антон СилуановПодробнее
"Газпром" решил продать долю в германской сети газопроводов Gascade"Газпром" решил продать долю в германской сети газопроводов Gascade
Сделка должна пройти в этом годуПодробнее
Сечин попросил Путина встретиться с покупателями пакета акций "Роснефти"Сечин попросил Путина встретиться с покупателями пакета акций "Роснефти"
Руководство нефтяной компании в ближайшее время организует встречу с представителями с Glencore, QIA и IntesaПодробнее
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 годуГолодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%, пообещала вице-премьерПодробнее
Запасы газа в хранилищах Европы упали до минимального уровня за последние годыЗапасы газа в хранилищах Европы упали до минимального уровня за последние годы
В процентном значении нынешний уровень - самый низкий на текущее десятилетиеПодробнее
Операторам захотели разрешить продавать sim-карты через интернетОператорам захотели разрешить продавать sim-карты через интернет
При этом они должны будут до 2018 года подтвердить достоверность сведений об абонентах, проверив их по базам Пенсионного фонда и фонда ОМСПодробнее
Россия в январе сократит нефтедобычу в два раза больше договоренностиРоссия в январе сократит нефтедобычу в два раза больше договоренности
По словам Александра Новака, пока рано говорить о возможном продлении соглашения по сокращению добычиПодробнее
Минфин РФ вновь призвал сократить объемы расчета наличнымиМинфин РФ вновь призвал сократить объемы расчета наличными
Антон Силуанов привел пример Индии, которая ограничила расчет наличными, и увидел в этом возможность собирать больше налоговПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 января6 фото
23 января
Фотохроника 23 января
Инаугурация Дональда Трампа13 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМизулина предложила ввести пожизненное заключение за растление детейВ РоссииСлова Петра Толстого о "выскочивших из-за черты оседлости" возмутили ФЕОРВ миреСМИ узнали о размещении у границ России китайских межконтинентальных ракетВ РоссииГенпрокуратура и ученые-юристы встали на сторону Ильдара Дадина
Задержанным в Вашингтоне журналистам из РФ и США предъявили обвинения
Мантуров заявил о стабильных поставках SSJ-100 несмотря на найденные дефекты
Россиянам разрешили въезд в Армению по внутренним паспортам
Минюст выступил за корректировку нормы о многократных нарушениях проведения митингов
Минтранс проработает вариант однократного повышения тарифа "Платона"
Минкультуры упрекнули в значительном финансировании "Сатирикона" с единственной постановкой
ФСБ обвинила Microsoft и Cisco в противодействии закону о кибератаках
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи