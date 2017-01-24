Группа S7 в 2016 году увеличила перевозку пассажиров почти на четверть

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Группа компаний S7, в которую входят авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", в 2016 году увеличила перевозку пассажиров на 23,7% по сравнению с 2015 годом - до 13,146 млн человек, сообщает пресс-служба группы. В том числе перевозка пассажиров на внутренних воздушных линиях в 2016 году выросла на 27,5% - до 9,65 млн человек, международных - на 14,1%, до 3,49 млн пассажиров.

"В декабре впервые за 2016 год рост на международных линиях превысил рост на внутренних - 16,7% и 15,6% соответственно", - сообщает пресс-служба, не уточняя количества перевезенных в декабре 2016 года пассажиров. По словам коммерческого директора группы S7 Игоря Веретенникова, приведенным в сообщении, в 2016 году количество выполненных рейсов выросло на 12%.

"Производственные показатели соответствуют всем нашим прогнозам. 2016 год был успешным для авиакомпании. Мы продолжали открывать новые направления для путешествий, обновляли парк воздушных судов", - отметил Веретенников. Пресс-служба напоминает, что в 2016 году были открыты рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Малагу, Турин, Шанхай, на острова Ибица и Родос.

В прошлом году в парк воздушных судов S7 поступило восемь лайнеров - шесть Boeing-737-800NG и два A321. В 2017 году S7 начнет выполнять рейсы на A320neo, став первым эксплуатантом самолетов этого типа в России. Кроме того, в парк S7 в 2017 году поступит 17 самолетов Embraer 170LR. "Сибирь" и "Глобус" выполняют регулярные полеты по России, в страны СНГ, Европу и Азию. В 2015 году они перевезли 10,6 млн человек. Группа S7 принадлежит супругам Наталье и Владиславу Филевым.