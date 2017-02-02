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Экономика

Мантуров вошел в список кандидатов в совет директоров "Газпрома" вместо Улюкаева

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило список кандидатов в совет директоров ПАО "Газпром". Распоряжение, подписанное премьером Дмитрием Медведевым 30 января, опубликовано на сайте кабинета министров.

В списке 9 человек, из них 8 входят в действующий состав совета. Единственный новичок - глава Минпромторга Денис Мантуров, выдвинутый вместо экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Помимо Мантурова, в перечень кандидатов в совет от РФ включены глава "Газпрома" Алексей Миллер, спецпредставитель президента по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, экс-премьер Виктор Зубков, министр энергетики Александр Новак, глава Газпромбанка Андрей Акимов, предправления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, а также как трое независимых - ректор РГУ имени Губкина Виктор Мартынов, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау, председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев.

В прошлом году Патрушев выдвигался и был избран не по государственному списку, но при этом один из фигурантов перечня кандидатов от РФ в совет в итоге не вошел - 70-летний экс-глава Минимущества Фарит Газизуллин.

Всего в совете директоров "Газпрома" 11 мест, помимо 9 человек, включенных в правительственный перечень, в него входят зампреды "Газпрома" Виталий Маркелов и Михаил Середа.

Государству (через Росимущество, "Роснефтегаз" и "Росгазификацию") принадлежит более 50% акций "Газпрома".

Теги: Газпром, Денис Мантуров
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