Спекулянты разочаровались во фьючерсах на апельсиновый сок

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Инвесторы, пытавшиеся спекулировать фьючерсами на замороженный концентрат апельсинового сока, разочаровались в них после того, как с ноябрьских рекордных высот контракты подешевели почти на треть. Вместе с тем цены на апельсиновый сок на физическом рынке по-прежнему держатся у исторического максимума из-за ограниченности предложения, пишет Financial Times.

В среду фьючерсы на замороженный концентрат апельсинового сока на бирже ICE торговались около $1,67 за фунт ($3,67 за 1 кг) по сравнению с рекордными $2,35 за фунт в ноябре. Крупнейший мировой производитель апельсинового сока Бразилия испытывает трудности из-за засухи, в США болезни цитрусовых привели к сокращению урожая во Флориде, занимающей второе место в мире после Бразилии по производству апельсинов. Вместе с тем эксперты прогнозируют восстановление поставок из Бразилии в текущем году и снижение дефицита. Реалистичным для фьючерсов на замороженный сок они называют диапазон от $1,85 до $2 за фунт, тогда как $2,20 за фунт - уже завышенный и чрезмерно оптимистичный вариант.

Расхождение в динамике фьючерсного и физического рынка апельсинового сока наблюдается не в первый раз. В отличие от зерновых, сахара, кофе и какао-бобов, которые хеджируются на фьючерсном рынке, торговля апельсиновым соком в основном осуществляется через форвардные контракты, и фьючерсы на него преимущественно спекулятивны. Объем торговли фьючерсами на апельсиновый сок на ICE резко сократились - в 2016 году количество контрактов составляло 414 тыс., вдвое меньше, чем в 2005 году, свидетельствуют данные биржи. Для сравнения: объемы торгов фьючерсами на нефть Brent на ICE в Европе в прошлом году составили 210 млн контрактов, на какао-бобы на ICE в Нью-Йорке - 10 млн контрактов.

Свою роль играет и тот факт, что основной объем сока в США и многих других странах сейчас производится без использования замороженного концентрата, который лежит в основе фьючерса. Лишь 10-15% бразильского экспорта по-прежнему привязаны к ценам на фьючерсы ICE, однако эта связь неуклонно ослабевает, утверждают аналитики. Кроме того, потребление сока снижается как в США, так и по всему миру, и чем меньше становятся объемы рынка, тем сильнее возрастает его волатильность, говорит аналитик Rabobank в Сан-Паулу Андрес Падилья. По его словам, цены на апельсиновый сок остро реагируют на новости о погоде, прогнозы урожая и потребления и другие факторы.