Собянин утвердил программу приватизации госимущества Москвы на 2017-2019 годы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление городского правительства о программе приватизации государственного имущества на 2017-2019 годы. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы в среду.

По плану властей, ГУП Москвы "РЭМ" (управляет движимым и недвижимым имуществом, имущественными комплексами), находящийся в подчинении департамента городского имущества, будет преобразовано в акционерное общество в 2017 году. Кроме того, мэр утвердил перечень обществ, акции которых находятся в собственности Москвы и подлежат приватизации.

В списке 51 общество, в том числе коммерческий банк "Московское ипотечное агентство" (100%), ОАО "Комбинат бытовых услуг "Заря" (100%), ОАО "Московская аптека" (100%), ОАО "Фабрика химчистки и крашения одежды N1 имени Котовского" (100%), ОАО "Московское выставочно-конгрессное агентство" (59%), ОАО "Московская финансово-промышленная палата" (50%), ОАО "Океан" (40%), ОАО "Бутырский рынок" (40%), ОАО "Царицыно" (15%), ООО "Московский городской гольф-клуб" (28%), ОАО "Мос ОТИС" (25,49%), ОАО "Внешнее экономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист" (25%), ОАО "Останкинский завод напитков" (19,99%), АО "Полиграфический комплекс "Пушкинская площадь" (1,33%).

Ответственной за выполнение среднесрочной программы приватизации госимущества Москвы в 2017-2019 годах мэр назначил своего заместителя по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.