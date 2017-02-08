Рынок акций РФ обвалился по ММВБ во главе с "Газпромом"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду обвалился к уровню более чем 2-недельной давности по индексу ММВБ из-за укрепления рубля и снижения индексов в Европе и США; локомотивом отката выступили бумаги "Газпрома" на больших оборотах на новостях MSCI о сокращении оценки free float акций концерна.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2189,61 пункта (-1,3%) - минимум с 25 января, индекс РТС - 1164,65 пункта (-1,2%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3%. Доллар просел до 59,24 рубля (-0,08 рубля), хотя еще утром поднимался до 59,63 рубля. Акции "Газпрома" упали на 2,4% - до 145,2 рубля, при объеме торгов 9,3774 млрд рублей (максимум в текущем году).

Индексный провайдер MSCI снизил с 1 марта FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) "Газпрома" с 0,5 до 0,45. Решение последовало за выкупом 3,59% акций "Газпрома" у ВЭБа компанией группы и раскрытием газовой монополией обновленной структуры акционеров. Снижение FIF бумаг "Газпрома" приведет к сокращению их веса в индексах MSCI и оттоку средств инвестфондов.

Также ощутимо просели акции "ЛУКОЙЛа" (-2,4%), "Мобильных телесистем" (-1,7%), "Роснефти" (-3%), "РусАла" (-2,6%), Сбербанка (-1,3%), "Мосбиржи" (-1,6%). Подросли бумаги "Магнита" (+0,3%), "Татнефти" (+1,8%), "ФСК ЕЭС" (+3,3%), ПАО "Полюс" (+1,2%).