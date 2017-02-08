IPO "Детского мира". Обобщение

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" провел IPO, которое стало первой за три года масштабной рыночной сделкой, ориентированной на иностранных инвесторов. Последнее такое размещение состоялось около трех лет назад, тогда интерес к российскому рынку успешно протестировал ритейлер "Лента". Хотя размещение "Детского мира" прошло по нижней границе объявленного ценового диапазона, и оценка компании оказалась ниже, чем ожидали многие участники рынка, по мультипликаторам "Детский мир" оказался сопоставим с лидерами рынка российского ритейла "Магнитом" и Х5 - с триллионным оборотом каждый.

Цена размещения "Детского мира" в рамках IPO на Московской бирже была установлена на уровне 85 рублей за акцию - по нижней границе диапазона, который изначально составлял 85-105 рублей, а в ходе формирования книги заявок дважды сужался - до 85-90 рублей и 85-87 рублей за акцию.

Продающими акционерами выступают АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд (создан РФПИ вместе с China Investment Corporation), а также некоторые представители менеджмента "Детского мира" и "Системы". АФК по итогам IPO сохранит контрольный пакет акций. "Система" и РКИФ предоставили банкам-организаторам опцион дополнительного размещения в размере до 15% от объема продаваемых акций. Продающие акционеры реализуют 247 млн 912 тыс. 160 акций (33,55% уставного капитала компании) в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения, или 216 млн 514 тыс. 669 акций (29,3%) без учета опциона.

Объем IPO составит около 21,1 млрд рублей в случае полного исполнения опциона и 18,4 млрд рублей - без него. Доля "Системы" в капитале "Детского мира" снизится с 72,57% до не менее 50% + 1 акция (без учета реализации опциона - до 52,9%), РКИФ - с 23,1% до 13,1% (14,4% без учета опциона). Исходя из цены IPO, рыночная капитализация "Детского мира" составит 62,8 млрд рублей.

Инвесторы, опрошенные "Интерфаксом" накануне объявления диапазона IPO, ожидали, что "Детский мир" будет оценен выше - в 80-100 млрд рублей. Можно будет назвать размещение успешным, если оно пройдет по цене от 70 млрд рублей, или 95 рублей за акцию, говорил аналитик "Велес Капитала" Александр Костюков.

Большой спрос по скромной цене

Основной спрос размещению "Детского мира" обеспечили иностранные инвесторы, традиционно увлеченные историями российских ритейлеров. Именно нерезиденты были самыми активными участниками IPO "Ленты" три года назад. После этого российские компании масштабных IPO с фокусом на иностранцев не проводили - но "Детскому миру", похоже, удалось возродить традиции.

IPO "Детского мира" стало классической сделкой на рынках капитала, какие мы видели до геополитических событий в начале 2014 года - это проявилось во всем: и в количестве заявок, которые были поданы инвесторами, и в географии спроса, сказал "Интерфаксу" Антон Мальков, руководитель управления рынков капитала, управляющий директор Sberbank CIB, выступившего одним из организаторов размещения.

По его словам, всего на акции компании было подано более 80 заявок. География спроса выглядит следующим образом: около 35% пришлось на инвесторов из Великобритании, около 25% - на представителей США, порядка 20% - на инвесторов из континентальной Европы, около 10% пришлось на российских инвесторов, рассказал Антон Мальков. Согласно сообщению РФПИ, в сделке, помимо европейских и американских инвесторов, поучаствовали и его традиционные партнеры - ближневосточные фонды. Исходя из географии, приведенной Sberbank CIB, они могли выкупить в пределах 10% объема размещения.

По словам Малькова, размещение станет стимулом для других российских эмитентов к выходу на публичные рынки. "Размещение по нижней границе может показаться не слишком феерическим, но, как правило, именно качественные, долгосрочные инвесторы максимально консервативны в выставлении заявок и ориентируются на самую низкую цену. Получить качественную книгу даже по минимальной цене - это большая и сложная работа", - сказал еще один банкир, близкий к сделке.

Впрочем, не все наблюдатели полны только позитивом. "Изначально казалось, что размещение "Детского мира" пройдет успешнее, чем вышло на самом деле - по нижней границе ценового диапазона. Видимо, портфели иностранных инвесторов уже загружены бумагами российских ритейлеров, и у них мало возможности покупать что-то дополнительно", - считает начальник управления аналитических исследований УК "Уралсиб" Александр Головцов.

Также на цену размещения, по его словам, могли повлиять в целом не слишком позитивные новости по сектору. "Видно, что ситуация с потребительским спросом не выправляется вопреки ожиданиям, а напротив - спрос слабеет, акции российских компаний этого сектора уже выглядят достаточно перекупленными, так что желающих покупать бумаги нового игрока по сопоставимым мультипликаторам оказалось маловато", - отметил он.

"Чтобы купить акции "Детского мира" даже по нижней границе, нужно очень агрессивно верить в их модель развития, иначе этот актив выглядит переоцененным, по крайней мере, для многих российских инвесторов", - сказал "Интерфаксу" управляющий одной из крупных УК.

Оценка на уровне лидеров ритейла

"Детский мир" стал единственным публичным российским ритейлером детских товаров. Для оценки компании банки-организаторы ориентировались на мультипликаторы пяти публичных продовольственных ритейлеров ("Магнита" , Х5, "Ленты", "Дикси", "О`Кей" ) и зарубежных сетей детских товаров. "Мы исходили из среднерыночных мультипликаторов, и мультипликатор к такому параметру, как EBITDA, составил порядка 7,1, что сравнимо с мультипликаторами таких ведущих крупнейших торговых сетей, как Х5 и "Лента", которые находятся в другом сегменте", - сказал президент АФК "Система" Михаил Шамолин.

"Продуктовый ритейл традиционно оценивается дороже, чем ритейл непродуктовый, поэтому мы считаем, что с точки зрения мультипликаторов и цены мы абсолютно в рынке разместились - и разместились очень хорошо, переподписка составила 150%. Безусловно, мы не стали задирать цену, исходя из тех соображений, что инвесторы пришли и вложились в "Детский мир" и должны также иметь возможность заработать, и мы хотим зарабатывать дальше вместе с ними", - отметил он.

Организаторы IPO "Детского мира" дважды двигали диапазон цены в ходе формирования книги заявок - в начале недели коридор был сужен до 85-90 рублей, а в день закрытия книги - до 85-87 рублей за акцию.

Первоначальный ценовой диапазон - 85-105 рублей за акцию - ряд инвесторов и аналитиков посчитали завышенным. Заявленная цена выглядела довольно амбициозно в свете того, что по нижней границе "Детский мир" оценивается на уровне лидера российского розничного сегмента "Магнита" по мультипликатору EV/EBITDA - 2016, а по верхней границе премия к "Магниту" превышала 20%, подсчитал аналитик БКС Марат Ибрагимов.

При этом объем акций "Детского мира" в свободном обращении составит всего около $300 млн, в то время как у "Магнита" он равен $10,5 млрд, а у X5 Retail - около $3,3 млрд, отметил аналитик. "Кроме того, стоит отметить, что у "Детского мира" будет только локальный листинг, что ограничит доступ к бумаге со стороны международных портфельных инвесторов", - отметил он.

"Сегодня торговля акциями в мире настолько глобальна, происходит настолько просто и эффективно, что мы не видели большой разницы и не почувствовали, что делая IPO в Лондоне или Гонконге, мы получили бы какую-то существенно более высокую оценку или более высокую ликвидность. А с учетом того, что мы находимся на домашнем рынке, где и законодательство нам понятнее, решение было очевидно", - прокомментировал выбор площадки президент "Системы" Михаил Шамолин.

"Мы наблюдали за деятельностью "Московской биржи" на протяжении последних нескольких лет, и мы видели, насколько биржа сильно продвинулась в своей эффективности, поменялось законодательство, стало проще на порядок иностранным инвесторам вкладывать деньги напрямую через "Московскую биржу", а не через Лондон или Гонконг или какие-то другие площадки", - отметил он.

В ожидании новых сделок

По словам председателя правления "Московской биржи" Александра Афанасьева, акционеры "Детского мира" осознанно попытались "в не самых простых условиях" "найти полный, широкий международный спрос на локальные акции на национальной площадке". "И это получилось, это будет получаться, это безусловный тренд. Я уверен, что за этим подтянутся другие компании", - сказал он.

"В нынешних условиях сохраняющихся санкций, в условиях, когда долгое время у нас отсутствовал в стране экономический рост, произошло очень успешное размещение частной компании, причем <...> оно произошло с подписанием международного меморандума, с полным международным маркетингом, то есть со всеми road show, с переподпиской достаточно существенной, с широким кругом иностранных инвесторов, достаточно равномерно распределенным по всем регионам, и при этом исключительно в локальных бумагах, исключительно на национальной площадке", - заявил Афанасьев.

"Мы считаем, что историческое событие сегодня - первое посткризисное IPO, которое открывает рынки для других компаний", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Участие в IPO "Детского мира" - первый частичный выход РКИФ из инвестиций. По словам К.Дмитриева, доходность для фонда составила 90% годовых в долларах. Около года назад РКИФ заплатил "Системе" 9,75 млрд рублей за 23,1% акций ритейлера. Исходя из суммы сделки, "Детский мир" тогда был оценен в 42,2 млрд рублей.

"Это не последнее IPO, которое планируем делать мы как АФК "Система", мы приняли стратегию на выращивание бизнесов и размещение их, в первую очередь, на московской площадке", - отметил Шамолин. В январе основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков говорил, что вслед за "Детским миром" АФК может вывести на биржу другой свой актив - агрохолдинг "Степь". По его словам, IPO может состояться в конце 2017 - начале 2018 года.

"Пока рано говорить об IPO чего бы то ни было. Мы развиваем наш агробизнес, и когда он будет готов к IPO, мы покажем, какая конкретно компания будет выходить, под каким брендом, с какой структурой и так далее. Сейчас об этом преждевременно говорить", - сказал Шамолин в среду. Кроме агрохолдинга "Степь" "Система" на паритетных началах с семьей Луис-Дрейфус владеет производителем зерна RZ Agro с земельным банком в 99 тыс. га. У "Степи" к концу ноября было более 200 тыс. га земель. "Система" выведет на биржу свой агробизнес после того, как тот достигнет определенных размеров. "Внутренний таргет есть, но я, наверное, пока не буду публично об этом говорить", - сказал Шамолин.

Среди компаний потребительского сектора и сферы ритейла, объявлявших о намерении провести IPO в ближайшие годы, - алкогольный гигант Roust Рустама Тарико, занятый реструктуризацией текущего долга, и онлайн-ритейлер "Юлмарт", резко замедливший рост на фоне акционерного конфликта.

Риск замедления

IPO "Детского мира" обсуждалось с 2013 года. "Система" планировала вывести компанию на биржу в весеннее "окно" 2014 года, но из-за обострения российско-украинского конфликта оно закрылось, едва открывшись с размещения "Ленты".

Хотя состоявшееся IPO "Детского мира" назвали первой "посткризисной" сделкой такого масштаба с участием иностранных инвесторов, российская экономика и ее потребительский сектор продолжают жить под влиянием кризисных реалий: спрос не спешит восстанавливаться, а ритейлеры замедляют рост выручки. Тем не менее, рынок детских товаров более устойчив в кризис, в отличие от большинства сегментов розничного сектора, поскольку люди не склонны экономить на детях, отмечали аналитики.

"Детский мир" еще не раскрыл финансовые показатели за 2016 год. По итогам девяти месяцев его выручка по МСФО увеличилась на 36%, до 54,2 млрд рублей, скорректированная EBITDA повысилась на 56%, до 4,7 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,7% по сравнению с 7,4% годом ранее. Чистая прибыль ритейлера выросла до 1,76 млрд рублей с 679 млн рублей за девять месяцев 2015 года. По предварительной оценке компании, ее выручка по итогам прошлого года выросла примерно на 30%, до 79,2-79,8 млрд рублей, рентабельность EBITDA осталась на уровне 2015 года (10,2%).

По оценке Ipsos Comcon, доля "Детского мира" на специализированном розничном рынке детских товаров в 2015 году составляла 32%, на всем рынке детских товаров (включая гипер- и супермаркеты) - 13%. У ближайшего конкурента - сети "Кораблик" - было 9% и 4% рынка соответственно. Группа "Детский мир" объединяет 525 магазинов - 468 магазинов в России и 12 в Казахстане под брендом "Детский мир", а также 45 магазинов под брендом ELC в России (данные на конец декабря). Общая торговая площадь магазинов составляет 596 тыс. кв.м.

Ритейлер концентрируется на развитии сети в городах с населением свыше 50 тыс. человек и на сегодняшний день уже присутствует в 171 из примерно 300 городов, удовлетворяющих этому требованию. В 2017-2020 годах "Детский мир" планирует открыть 250 новых магазинов, включая 70 в этом году. Это означает, что темпы его экспансии замедлятся: в прошлом году ритейлер открыл 100 новых торговых точек.

Банки-организаторы IPO "Детского мира" в своих обзорах предупреждали инвесторов о риске замедления роста его выручки. По оценке Morgan Stanley, рост выручки "Детского мира" в этом году замедлится до 26% с 32% в прошлом году. Объем продаж вырастет до 100,5 млрд рублей с 79,7 млрд рублей. Консервативный прогноз предполагает замедление роста до 17%, оптимистичный - до 31%. Sberbank CIB ждет роста выручки ритейлера на 28%, до 101,8 млрд рублей (в 2016 году - на 31,4%).

"Хочу заверить, что компания находится не на пике роста, компания продолжает расти, и много еще позитивного ждет нас впереди. Я уверен, что мы как акционеры и вы как инвесторы сумеем заработать и дальше от того уровня, на котором компания была размещена сегодня", - сказал в среду президент "Системы" Михаил Шамолин.