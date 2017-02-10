Россия погасила советскую задолженность перед Македонией

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россия погасила задолженность по обязательствам бывшего СССР перед Македонией, говорится в сообщении Минфина РФ.

Ранее Россия признала свою ответственность по обязательствам бывшего СССР, возникшим в рамках торгово-экономического сотрудничества в советский период с Социалистической Федеративной республикой Югославия.

Задолженность в размере $60,6 млн была урегулирована межправительственным соглашением от 19 июня 2010 года, в соответствии с которым Россия погасила ее поставками промышленной продукции российского производства и оказанием услуг.

Единственной страной из числа кредиторов бывшего СССР, задолженность перед которой остается неурегулированной, является Босния и Герцеговина. В 2016 году с ней были достигнуты предварительные договоренности об урегулировании задолженности, предусматривающие ее погашение единовременным денежным платежом. Подписание межправительственного соглашения планируется осуществить в короткие сроки, отмечается в сообщении Минфина.