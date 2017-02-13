Украина отложила введение антидемпинговых пошлин на часть азотных удобрений из РФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины в понедельник приняла решение о приостановлении действия антидемпинговых мер в отношении импорта в республику некоторых азотных удобрений (карбамида и карбамидо-аммиачной смеси) происхождением из Российской Федерации.

"Члены МКМТ согласились, что для обеспечения продовольственной безопасности существует настоятельная необходимость принятия мер по диверсификации поставок удобрений на Украину (из Китая, стран Ближнего Востока, США и других)", - говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭРТ).

МЭРТ напомнило, что 27 декабря 2016 года МКМТ после длившегося максимально дозволенные 18 месяцев расследования приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт из России указанных удобрений, которые должны были вступить в силу через 60 дней с момента опубликования решения.

По данным ведомства, результаты антидемпингового расследования показали, что импорт российских удобрений на Украину по демпинговым ценам наносит ущерб украинским производителям химических удобрений. Однако МКМТ также признала необходимость учитывать текущую ситуацию на рынке - поставки из России покрывают 80-90% всех поставок удобрений в республику - чтобы предотвратить дефицит и резкий рост цен на удобрения в стране.