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Цены на нефть продолжили подъем

Есть обновление от 19:45

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов во вторник на данных о сокращении добычи странами ОПЕК и снижении курса доллара. Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:58 мск подорожали на $0,60 (1,08%) - до $56,19 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,48 (0,91%) - до $53,41 за баррель.

Как сообщалось, страны ОПЕК, участвующие в соглашении о снижении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки, выполняют свои договоренности примерно на 90%, что является беспрецедентным уровнем. Некоторые страны превысили свои квоты, в частности Саудовская Аравия снизила добычу, согласно вторичным источникам, на 598 тыс. б/с, в то время как должна была снизить ее на 486 тыс. б/с. Таким образом, страна перевыполнила обещание на 23%.

Тем временем курс доллара США к евро падает к евро на 0,3%, до $1,0574 за евро. Слабый доллар повышает доходность инвестиций в сырьевые товары, номинированные преимущественно именно в американской валюте. Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. По средним оценкам аналитиков, запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.

По мнению главы нефтедобывающей компании BP Роберта Дадли, цены на нефть в районе $55-60 за баррель соответствуют ожиданиям компании, планировавшей бюджет на 2017 год исходя из прогноза в $55 за баррель.

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