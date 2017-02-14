Рынок акций РФ упал к уровню начала декабря из-за укрепления рубля

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник откатился к уровням начала декабря по индексу ММВБ из-за резкого укрепления рубля и сигналов от Федрезерва США о скором ужесточении кредитно-денежной политики; выросли бумаги "РусАла" после локального обвала на новостях о продаже части пакета "Онэксима" с дисконтом к рынку. По итогам торгов индекс ММВБ составил 2141,5 пункта (-0,9%, минимум дня - 2135,01 пункта), индекс РТС подрос до 1173,97 пункта (+0,1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,4%.

Доллар подешевел до 57,46 рубля (-0,52 рубля) - минимум с июля 2015 года. Цена акций "РусАла" на "Мосбирже" выросла до 31,05 рубля (+0,7%), хотя утром цена падала до 29,4 рубля (-4,7%). Группа "Онэксим" Михаила Прохорова продала на открытом рынке 3,32% акций "РусАла" по цене 3,7 гонконгского доллара за бумагу (при рыночной цене более 4 долларов), выручив $240 млн. Книги заявок были закрыты в понедельник вечером, размещение прошло по ускоренной процедуре - за один день.

В лидерах снижения выступили акции "АЛРОСА" (-2,2%), "Мечела" (-3,4%), "Мосбиржи" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Роснефти" (-2,4%), Сбербанка (-1,2% и -2% "префы"), "Татнефти" (-2,6%). Подросли акции "Полюса" (+0,1%), "Россетей" (+0,1%), "префы" "Татнефти" (+0,3%).

Во вторник снизилась фондовая Азия (снизились Япония и Китай) после публикации статданных в Китае (в январе ускорился рост потребительской и производственной инфляции), просела Европа (S&P350, FTSE теряют 0,1-0,2%) и наметилось снижение в США (индекс S&P 500 просел на 0,2%). Вышедшая во вторник статистика по инфляции в США говорит не в пользу роста ставки ФРС - цены производителей (индекс PPI) в январе выросли на 0,3% к декабрю и на 1,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,6% и 1,6% соответственно.

Между тем, выступавшая в Конгрессе США глава Федрезерва Джанет Йеллен заявила, что регулятор на ближайших заседаниях пересмотрит свою оценку темпов роста экономики США и может скорректировать курс денежно-кредитной политики. По словам Йеллен, затягивать с ужесточением ДКП было бы неразумным со стороны Федрезерва. Вместе с тем она подчеркнула, что повышение ставки будет постепенным, поскольку пока темпы роста ВВП США остаются умеренными.

Нефть во вторник корректируется после снижения накануне в пределах 2%, инвесторы сопоставляют данные о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и о значительных коммерческих запасах нефти в США. По оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе шестой раз подряд, подъем составил 3,5 млн баррелей. Министерство энергетики страны обнародует соответствующий доклад в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $56,1 за баррель (+0,9%), мартовская цена WTI - $53,33 за баррель (+0,8%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в снижении лидировали акции "Таганрогского комбайнового завода" (-8,8%), "Городских инновационных технологий" (-7,6%), "Мостотреста" (-4,6%), МКФ "Красный Октябрь" (-4,4%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (-3,4%). Подорожали акции "Тучковского комбината строительных материалов" (+39,8%), "префы" МКФ "Красный Октябрь" (+10,3%), бумаги "Распадской" (+6%), "ОГК-2" (+4,2%), "Трансаэро" (+3,1%), "Транснефти" (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,526 млрд рублей (из них 8,877 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).