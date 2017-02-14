Главные новости
В миреСША обвинили Россию в нарушении договора о РСМДВ миреВ Малайзии убит старший брат Ким Чен ЫнаВ миреРоссию раскритиковали в Европарламенте из-за ситуации на Украине
Экономика

Рынок акций РФ упал к уровню начала декабря из-за укрепления рубля

Есть обновление от 19:45

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник откатился к уровням начала декабря по индексу ММВБ из-за резкого укрепления рубля и сигналов от Федрезерва США о скором ужесточении кредитно-денежной политики; выросли бумаги "РусАла" после локального обвала на новостях о продаже части пакета "Онэксима" с дисконтом к рынку. По итогам торгов индекс ММВБ составил 2141,5 пункта (-0,9%, минимум дня - 2135,01 пункта), индекс РТС подрос до 1173,97 пункта (+0,1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,4%.

ЭкономикаЕвро упал ниже 61 рубля впервые с июня 2015 годаЕвро упал ниже 61 рубля впервые с июня 2015 годаЧитать подробнее

Доллар подешевел до 57,46 рубля (-0,52 рубля) - минимум с июля 2015 года. Цена акций "РусАла" на "Мосбирже" выросла до 31,05 рубля (+0,7%), хотя утром цена падала до 29,4 рубля (-4,7%). Группа "Онэксим" Михаила Прохорова продала на открытом рынке 3,32% акций "РусАла" по цене 3,7 гонконгского доллара за бумагу (при рыночной цене более 4 долларов), выручив $240 млн. Книги заявок были закрыты в понедельник вечером, размещение прошло по ускоренной процедуре - за один день.

В лидерах снижения выступили акции "АЛРОСА" (-2,2%), "Мечела" (-3,4%), "Мосбиржи" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Роснефти" (-2,4%), Сбербанка (-1,2% и -2% "префы"), "Татнефти" (-2,6%). Подросли акции "Полюса" (+0,1%), "Россетей" (+0,1%), "префы" "Татнефти" (+0,3%).

Во вторник снизилась фондовая Азия (снизились Япония и Китай) после публикации статданных в Китае (в январе ускорился рост потребительской и производственной инфляции), просела Европа (S&P350, FTSE теряют 0,1-0,2%) и наметилось снижение в США (индекс S&P 500 просел на 0,2%). Вышедшая во вторник статистика по инфляции в США говорит не в пользу роста ставки ФРС - цены производителей (индекс PPI) в январе выросли на 0,3% к декабрю и на 1,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,6% и 1,6% соответственно.

Между тем, выступавшая в Конгрессе США глава Федрезерва Джанет Йеллен заявила, что регулятор на ближайших заседаниях пересмотрит свою оценку темпов роста экономики США и может скорректировать курс денежно-кредитной политики. По словам Йеллен, затягивать с ужесточением ДКП было бы неразумным со стороны Федрезерва. Вместе с тем она подчеркнула, что повышение ставки будет постепенным, поскольку пока темпы роста ВВП США остаются умеренными.

Нефть во вторник корректируется после снижения накануне в пределах 2%, инвесторы сопоставляют данные о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и о значительных коммерческих запасах нефти в США. По оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе шестой раз подряд, подъем составил 3,5 млн баррелей. Министерство энергетики страны обнародует соответствующий доклад в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $56,1 за баррель (+0,9%), мартовская цена WTI - $53,33 за баррель (+0,8%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в снижении лидировали акции "Таганрогского комбайнового завода" (-8,8%), "Городских инновационных технологий" (-7,6%), "Мостотреста" (-4,6%), МКФ "Красный Октябрь" (-4,4%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (-3,4%). Подорожали акции "Тучковского комбината строительных материалов" (+39,8%), "префы" МКФ "Красный Октябрь" (+10,3%), бумаги "Распадской" (+6%), "ОГК-2" (+4,2%), "Трансаэро" (+3,1%), "Транснефти" (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,526 млрд рублей (из них 8,877 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Теги: Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Евро упал ниже 61 рубля впервые с июня 2015 годаЕвро упал ниже 61 рубля впервые с июня 2015 года
Эксперты связывают это с очередной волной роста мировых цен на нефть и со спросом на рублиПодробнее
Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с июля 2015 годаКурс доллара упал ниже 58 рублей впервые с июля 2015 года
По мнению экспертов, укрепление рубля связано как с ценами на нефть, так и со спросом на российскую валютуПодробнее
В Госдуму внесли законопроект о запрете скидок на алкогольВ Госдуму внесли законопроект о запрете скидок на алкоголь
Авторы документа утверждают, что доступность спиртного - одна из причин алкоголизма в РоссииПодробнее
Курс доллара к рублю обновил минимум с июля 2015 годаКурс доллара к рублю обновил минимум с июля 2015 года
Американская валюта опустилась до отметки 58,525 рубля на фоне продолжающегося повышения цен на нефтьПодробнее
Производители предупредили о возможном росте цен на молочную продукциюПроизводители предупредили о возможном росте цен на молочную продукцию
Опасения "Союзмолока" вызваны ограничениями Россельхознадзора на ввоз сырого молока из регионов с заболеваниями животныхПодробнее
"Мегафон" закрыл сделку по покупке доли в Mail.ru"Мегафон" закрыл сделку по покупке доли в Mail.ru
Сумма сделки составила $740 млнПодробнее
В ЦБ допустили возможность переноса перевода выплат бюджетникам на карты "Мир"В ЦБ допустили возможность переноса перевода выплат бюджетникам на карты "Мир"
По словам Эльвиры Набиуллиной, бюджетников и пенсионеров могут начать переводить на эти карты уже летом 2017 годаПодробнее
Банк РПЦ "Пересвет" потребовал 10,6 млрд рублей у Альфа-банкаБанк РПЦ "Пересвет" потребовал 10,6 млрд рублей у Альфа-банка
Суть заявления, поданного банком в Арбитражный суд Москвы, не раскрываетсяПодробнее
В Москве отвергли идею реанимации "Южного потока"В Москве отвергли идею реанимации "Южного потока"
Позитивное изменение отношения Болгарии к РФ может способствовать в будущем подключению Софии к российским энергопроектам, считают в МИДПодробнее
ЦБ отозвал лицензию у красноярского банка "Енисей"ЦБ отозвал лицензию у красноярского банка "Енисей"
В банке назначена временная администрацияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 февраля5 фото
13 февраля
Фотохроника 13 февраля
Победители World Press Photo 201722 фото
13 февраля
Победители World Press Photo 2017
Лучшие фото недели10 фото
10 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША обвинили Россию в нарушении договора о РСМДВ миреВ Малайзии убит старший брат Ким Чен ЫнаВ миреРоссию раскритиковали в Европарламенте из-за ситуации на УкраинеСпортСКА уступил "Спартаку" в матче КХЛ
Флинн рассказал о теме разговора с российским послом
ФБР побеседовало с Флинном в первые дни работы администрации США
ПСЖ разгромил "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Минобороны РФ опровергло информацию об инцидентах с американским эсминцем
Пентагон назвал небезопасными инциденты с российскими самолетами и эсминцем "Портер"
Запасы "Роснефти" за минувший год увеличились на 3%
Комитет конгресса США по разведке не будет расследовать работу Флинна
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи