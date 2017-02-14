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Рубль продолжил рост к доллару и евро на фоне растущих цен на нефть

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро продолжили снижение по отношению к рублю в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть. Курс доллара США составил 57,52 рубля в 19:00 МСК, что на 46 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 60,79 рубля, снизившись на 66 копеек и обновив тем самым минимумы с июня 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 55,23 копейки, до 58,99 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное укрепление валютного курса рубля к доллару и евро в ходе вечерних торгов 14 февраля связано как с очередной волной роста мировых цен на нефть, так и со спросом на рубли в условиях сохраняющейся привлекательности операций carry trade из-за высоких ставок по рублевым активам.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 15 февраля на 32,31 копейки, до 57,7388 рубля, и опустил курс евро на 47,07 копейки, до 61,2965 рубля.

Теги: Россия
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