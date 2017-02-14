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Запасы "Роснефти" за минувший год увеличились на 3%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Доказанные запасы углеводородов ПАО "НК "Роснефть" на 31 декабря 2016 года с учетом активов ПАО АНК "Башнефть" по классификации SEC (комиссия по ценным бумагам и биржам США) составили 37,772 миллиарда баррелей н.э. (5,111 миллиарда тонн н.э.), следует из квартального отчета компании. Аудитором запасов является компания DeGolyer & MacNaughton.

Запасы углеводородов увеличились на 970 миллионов баррелей н.э. (131 миллион тонн н.э.) или на 3%. Коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов по классификации SEC составил 148%. Органический коэффициент замещения запасов составил 140%. По итогам 2016 года обеспеченность ПАО "НК "Роснефть" доказанными запасами углеводородов по классификации SEC составила 19 лет.

По классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами) на 31 декабря 2016 запасы углеводородов по категории 1Р составили 46,075 миллиарда баррелей н.э. (6,250 миллиарда тонн н.э), 2Р - 82,087 миллиарда баррелей н.э. (11,092 миллиарда тонн н.э), по категории 3Р - 116,758 миллиарда баррелей н.э. (15,794 миллиарда тонн н.э.). Рост запасов 1Р составил 2%; увеличение 2Р запасов составило 4%, суммарные запасы по категории 3P выросли на 3%.

Теги: Роснефть, нефть
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