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Путин призвал Орешкина контролировать инфляцию в постоянном режиме

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал министра экономического развития Максима Орешкина в постоянном режиме заниматься контролем над уровнем инфляции совместно с коллегами по правительству, ЦБ, администрацией главы государства и руководством регионов.

"Только работайте над этим постоянно. Надо заниматься, как мы говорим, таргетированием (инфляции - ИФ) вместе с Центральным банком, правительством, там, где нужно, администрацию подключать. И с регионами надо работать, конечно", - сказал Путин в ходе встречи с Орешкиным.

Министр на это ответил: "Абсолютно. Должна быть комплексная работа всех органов власти в этом направлении".

"По инфляции мы видим, что сейчас она находится около уровня в 5%: если прошлый год мы закончили - 5,4%, то тенденция на снижение инфляции продолжается. Ожидаем, что по итогам 2017 года она уверенно выйдет на запланированные показатели - около 4%. Центральный банк и правительство активно над этим работают", - сказал Орешкин.

Он отметил, что "снижение инфляции позволит увеличить доходы населения, тенденция уже проявилась в конце прошлого года, и она сохранится в 2017 году".

Как сообщал ранее Росстат, недельная инфляция в РФ за неделю с 7 по 13 февраля 2017 года впервые с сентября замедлилась до нуля, годовая снизилась до 4,7%.

Теги: Владимир Путин, Максим Орешкин, Минэкономразвития
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