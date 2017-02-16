В России сократились сборы в Пенсионный фонд

Объем поступивших в ПФР взносов за январь 2017 года составил 183,86 млрд рублей против 197,88 млрд рублей в январе 2016 года

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сборы в Пенсионный фонд РФ за январь этого года упали по сравнению с январем 2016 года более чем на 7%, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, объем поступивших в ПФР взносов по обязательному пенсионному страхованию за январь 2017 года составил 183,86 млрд рублей, в то время как в январе 2016 года этот показатель составлял около 197,88 млрд рублей (больше на 7,1%).

С 1 января этого года администрированием страховых взносов, в том числе, на обязательное пенсионное страхование, занимается Федеральная налоговая служба России (ФНС). Ранее эти функции были возложены на ПФР. Комментариями со стороны ПФР и ФНС "Интерфакс" пока не располагает.