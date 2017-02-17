Заявления Орешкина усилили снижение курса рубля в пятницу

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Рубль, плавно снижавшийся в начале торгов на фоне дешевеющей нефти, в средине дня в пятницу усилил падение, отреагировав на заявления главы Минэкономразвития Максима Орешкина, сделанные по итогам совещания по экономическим вопросам, которое провел в пятницу президент Владимир Путин.

К 13:30 мск курс доллара вырос до 58,16 рубля, что было на 56 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,9175 рубля, прибавив 47,75 копейки. По данным на 13:10 мск курс доллара находился на уровне до 57,8 рубля, евро - на уровне 61,5 рубля. Таким образом, буквально за 20 минут курс доллар и евро вырос на 35-40 копеек, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Тенденция к укреплению рубля, сложившаяся в последнее время на рынке, носит сезонный характер и не требует специальных действий со стороны властей, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. "Обсуждали ситуации в бюджетной сфере, ситуацию в банковской сфере, и, предвосхищая вопросы, скажу, что в том числе коснулось обсуждение ситуации на валютном рынке", - сказал Орешкин по итогам совещания.

"То, что мы видим в последний месяц, - это определенное укрепление рубля, оценка здесь у всех одинаковая - мы считаем, что то укрепление, которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами", - отметил он. "Два фактора, которые играют ключевую роль - это притоки капитала, в том числе связанные с приватизационными сделками, а вторая история - это сезонность. Традиционно первый квартал - это сильный квартал с точки зрения платежного баланса, импорта в начале года всегда мало, эти факторы играют сейчас на укрепление рубля", - добавил министр.

По его словам, "изменений действий властей никаких не планируется, здесь все, как системно объявлено". "ЦБ придерживается политики плавающего валютного курса, министерство финансов, в свою очередь, продолжает осуществлять те покупки (валюты на рынке объемом около $100 млн в день - ИФ), которые были начаты 7 февраля", - заявил Орешкин. "В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля, а затем его стабилизация. Правительство продолжает внимательно следить за ситуацией и при необходимости будет на ситуацию реагировать", - заключил он.