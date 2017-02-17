В Пермском крае торговую сеть оштрафовали за введение минимальной суммы покупки

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Отдел Роспотребнадзора по Пермскому краю после прокурорской проверки оштрафовал магазин, который вынуждал покупателей приобретать товары до минимальной суммы в чеке, сообщается на сайте прокуратуры края в пятницу. После обращений жителей прошла проверка гипермаркета "Светофор" в Краснокамске, которая выявила, что магазин устанавливал для покупателей минимальную сумму покупки в размере 300 рублей. Объявления о таком ограничении развешивались на инфостендах в торговых залах и непосредственно у кассы.

"В связи с чем граждане были вынуждены без надобности приобретать дополнительные товары, чтобы выбрать необходимую минимальную требуемую сумму", - сообщает прокуратура.

В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении в виде нарушения установленных правил продажи отдельных видов товаров, постановлением регионального Роспотребнадзора организация оштрафована на 10 тыс. рублей. Магазины этой торговой сети есть в Перми, Соликамске, Чусовом и Лысьве. "Указанное незаконное ограничение снято по всем торговым объектам", - отмечается в сообщении.