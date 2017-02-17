Долги американцев выросли в 2016 году самыми быстрыми темпами за 10 лет

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Совокупная сумма задолженности домохозяйств США увеличилась в 2016 году самыми быстрыми темпами за десятилетие из-за постоянного роста долга по кредитным картам, автокредитов и ссуд на обучение, при этом объемы выдачи ипотеки в четвертом квартале вернулись к докризисным максимумам.

Согласно обзору Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, в четвертом квартале американцы увеличили долги на $226 млрд, до $12,6 трлн, что всего на $99 млрд меньше рекордно высокой отметки, зафиксированной в третьем квартале 2008 года - как раз перед тем, как финансовый кризис перешел в открытую стадию. По оценкам ФРБ, в 2017 году будет установлен новый рекорд.

"Долги американцев приближаются к предыдущему пику, однако на сегодняшний день их состав существенно отличается, поскольку основным фактором роста была задолженность, не связанная с жильем", - комментирует экономист ФРБ Нью-Йорка Уилберт ван дер Клау. ФРБ не делает поправки на инфляцию. В относительном выражении задолженность потребсектора США сейчас составляет две трети номинального ВВП против примерно 85% в 2008 году.

С 2008 по 2013 год американцы сократили долги почти на $1,5 трлн - у кого-то забирали жилье из-за просрочки по ипотеке, кто-то медленно и мучительно погашал кредиты и не брал новых. Выдача ипотечных кредитов рухнула с $600-700 млрд в 2006-2007 годах до менее чем $300 млрд в 2013 году. Однако, по мнению ряда экспертов, в США назревает новый долговой кризис, на этот раз связанный с автокредитами и альтернативными формами финансирования покупки автомобилей, общая сумма которых на конец 2016 года достигла $1,2 трлн. В конце ноября ФРБ Нью-Йорка выразил опасения в связи со столь активной выдачей кредитов на покупку автомобилей.

Наряду с автокредитами студенческие ссуды также стали новым важным фактором роста общего объема задолженности. Десять лет назад их величина была меньше $500 млрд, в 2013 году она впервые превысила $1 трлн, а к концу 2016 года достигла $1,3 трлн.