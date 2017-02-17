Главные новости
В миреПесков раскритиковал слова главы ДНР о силовом "освобождении" ДонбассаВ РоссииВласти задумались о совместном использовании Исаакия церковью и государствомЭкономикаМинэкономразвития анонсировало ослабление и дальнейшую стабилизацию рубля
Экономика

Россия в феврале резко снизила экспорт зерна

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия в феврале этого года резко снизила экспорт зерна по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Как сообщается в материалах Минсельхоза со ссылкой на оперативные данные ФТС, с 1 по 12 февраля было экспортировано 561,7 тыс. тонн зерна, что в 2,1 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

В том числе поставки пшеницы снизились в 1,9 раза, до 391,4 тыс. тонн, кукурузы - в 2,1 раза, до 144,1 тыс. тонн. Экспорт ячменя рухнул в 7,2 раза, до 18,3 тыс. тонн. Всего с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2016 года) по 12 февраля экспортировано 23,387 млн тонн зерна, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе поставки пшеницы выросли на 2,9%, до 8,164 тыс. тонн, кукурузы - на 28,6%, до 3,027 млн тон. Экспорт ячменя снизился на 42,6%, до 2,003 млн тонн.

По прогнозу Минсельхоза, по итогам текущего сельхозгода (по 30 июня 2017 года) экспорт зерна составит до 37,5 млн тонн против 33,9 млн тонн в прошлом сельхозгоду.

Теги: Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"
Вице-премьер обратился к участникам рынка с просьбой не допустить повышения цен на услуги связи более чем на 5%Подробнее
Kraft Heinz сообщила о переговорах по слиянию с UnileverKraft Heinz сообщила о переговорах по слиянию с Unilever
Unilever отклонила первичное предложение, но Kraft Heinz надеется достичь соглашения по поводу условий сделкиПодробнее
Глава Минэкономразвития анонсировал ослабление и дальнейшую стабилизацию рубляГлава Минэкономразвития анонсировал ослабление и дальнейшую стабилизацию рубля
Тенденцию к укреплению курса рубля министр объяснил сезонным факторомПодробнее
"Роснефть" подтвердила досудебное урегулирование конфликта с "Транснефтью""Роснефть" подтвердила досудебное урегулирование конфликта с "Транснефтью"
Компаниям удалось согласовать условия транспортировки нефтиПодробнее
Фактический глава Samsung арестован по делу о коррупцииФактический глава Samsung арестован по делу о коррупции
Следствие подозревает, что он предавал деньги в фонды подруги президента Южной Кореи, которая сама оказалась под угрозой импичмента из-за этого скандалаПодробнее
СМИ узнали о перспективе закрытия Москвой всех долгов СССР к летуСМИ узнали о перспективе закрытия Москвой всех долгов СССР к лету
Сумма последнего долга составляет более 125 млн долларовПодробнее
"Победа" поднимет цены на авиабилеты из-за появления охраны"Победа" поднимет цены на авиабилеты из-за появления охраны
Защита сотрудников авиакомпании от агрессивных пассажиров может обойтись клиентам лоукостера в 2% от стоимости билетаПодробнее
Александр Новак: соглашение о сокращении добычи нефти будет эффективно, когда будет выполнено на 100%Александр Новак: соглашение о сокращении добычи нефти будет эффективно, когда будет выполнено на 100%
Министр энергетики рассказал о том, как выполняется это соглашение странами ОПЕК и не-ОПЕК, а также о решении других проблем и задач нефтегазовой и энергетической отрасли РоссииПодробнее
Акционеры Time Warner одобрили слияние с AT&T стоимостью $85,4 млрдАкционеры Time Warner одобрили слияние с AT&T стоимостью $85,4 млрд
Сделка Time Warner и AT&T - крупнейшая из объявленных в 2016 годуПодробнее
Верховный суд отказал Google в рассмотрении кассации по спору с ФАСВерховный суд отказал Google в рассмотрении кассации по спору с ФАС
Конфликт американской интернет-компании и ФАС продолжается с февраля 2015 года после жалобы "Яндекса"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 16 февраля7 фото
16 февраля
Фотохроника 16 февраля
Aero India 20178 фото
16 февраля
Aero India 2017
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПесков раскритиковал слова главы ДНР о силовом "освобождении" ДонбассаВ РоссииВласти задумались о совместном использовании Исаакия церковью и государствомЭкономикаМинэкономразвития анонсировало ослабление и дальнейшую стабилизацию рубляМоскваВ московском метро сократят должность дежурного у эскалатора
Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"
"Монополия" лишится фишек в форме наперстка
Все больше россиян стали негативно оценивать отношения Москвы и Минска
Сборная Германии выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону
Лучшие фото недели
Россия в феврале резко снизила экспорт зерна
Российские стратегические бомбардировщики уничтожили объекты ИГ под Раккой
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи