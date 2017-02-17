Россия в феврале резко снизила экспорт зерна

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия в феврале этого года резко снизила экспорт зерна по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Как сообщается в материалах Минсельхоза со ссылкой на оперативные данные ФТС, с 1 по 12 февраля было экспортировано 561,7 тыс. тонн зерна, что в 2,1 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

В том числе поставки пшеницы снизились в 1,9 раза, до 391,4 тыс. тонн, кукурузы - в 2,1 раза, до 144,1 тыс. тонн. Экспорт ячменя рухнул в 7,2 раза, до 18,3 тыс. тонн. Всего с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2016 года) по 12 февраля экспортировано 23,387 млн тонн зерна, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе поставки пшеницы выросли на 2,9%, до 8,164 тыс. тонн, кукурузы - на 28,6%, до 3,027 млн тон. Экспорт ячменя снизился на 42,6%, до 2,003 млн тонн.

По прогнозу Минсельхоза, по итогам текущего сельхозгода (по 30 июня 2017 года) экспорт зерна составит до 37,5 млн тонн против 33,9 млн тонн в прошлом сельхозгоду.