Рынок акций РФ завершил снижением третью неделю подряд

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций завершил снижением третью неделю подряд, индекс ММВБ на закрытие торгов в пятницу обновил минимум с начала декабря 2016 года на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. По итогам дня индекс ММВБ составил 2128,21 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1152,21 пункта (-2%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 58,19 рубля (+0,59 рубля). По итогам недели индексы РТС и ММВБ просели на 1-1,6%, доллар потерял всего 6 копеек.

В лидерах отката в пятницу выступили акции "АЛРОСА" (-2,4%), "Магнита" (-2,3%), "Норникеля" (-2,4%), "Роснефти" (-2,2%), "Ростелекома" (-2,1%), "Северстали" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,8%), "Татнефти" (-3,5%). Лучше рынка выглядели акции "Мечела" (+0,4% и +1,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,5%) "РусГидро" (+1,2%), "префы" "Татнефти" (+0,2%).

Выходящая в США статистика подкрепляет ожидания скорого повышения ставки Федрезерва (следующее заседание состоится в марте), что оказывает давление на фондовые активы. В Азии в пятницу преобладало снижение индексов из-за стремления инвесторов избежать риска, консолидируется Европа (S&P 350, DAX просели на 0,1-0,2%, FTSE подрос на 0,2%), минусуют Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%) и нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $55,4 за баррель (-0,5%), апрельская цена WTI - $53,36 за баррель (-0,7%). С начала недели цена Brent потеряла около 2%, WTI - порядка 1%, сырье завершают снижением первую неделю из последних пяти из-за скачка запасов в США.

Рубль на неделе сильно укреплялся без фундаментальных причин. Движение имело все признаки спекулятивного, поэтому довольно резкая коррекция в конце недели не стала сюрпризом. Даже при сохранении цен на нефть на текущем уровне рубль может ослабнуть до уровней 59-60 руб./$1, а в случае коррекции в нефти движение может быть более сильным.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в снижении лидировали акции МКФ "Красный Октябрь" (-10,4% и -12,7% "префы"), ОАО "GTL" (-8,6%), "Селигдара" (-3,8%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (-3,7%), ПАО "Городские инновационные технологии" (-3,3%). Подорожали бумаги ПАО "Единые техносистемы" (+15,7%), "МРСК Центра" (+8,2%), "Аптечной сети 36,6" (+5%), Polymetal (+2,7%), "ТГК-1" (+2,3%), "КАМАЗа" (+1,8%), "Энел Россия" (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 30,61 млрд рублей (из них 5,403 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 4,441 млрд рублей на "Газпром").