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Fannie Mae и Freddie Mac выплатят минфину США дивиденды в размере $10 млрд

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американские ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac планируют выплатить Минфину США дивиденды на общую сумму $10 млрд в марте этого года. Восстановление рынка жилья в США позволяет организациям, которые во время финансового кризиса пришлось спасать от краха, снова вносить свой вклад в бюджет, пишет газета The Wall Street Journal. С 2015 года власти США требуют от Fannie Mae и Freddie Mac переводить Минфину практически всю получаемую прибыль в качестве дивидендов.

Fannie Mae, получившая от правительства США $116,1 млрд в качестве финансовой помощи, переведет Минфину $5,5 млрд. С учетом предстоящего платежа общий объем средств, выплаченных компанией государству, достигнет $132,3 млрд. Чистая прибыль компании в IV квартале составила $5 млрд. Freddie Mac получил квартальную прибыль в размере $4,8 млрд, из них $4,5 млрд будут переведены Минфину в виде дивидендов, с учетом этого платежа общий объем выплаченных агентством дивидендов государству составит $90,8 млрд.

Fannie Mae и Freddie Mac занимаются покупкой ипотечных кредитов у банков и секьюритизацией этих кредитов. Агентства взимают с банков комиссионные за предоставление инвесторам гарантий по кредитам. Качество кредитного портфеля существенно улучшилось после кризиса: для Fannie на конец года показатель серьезной просрочки по ипотеке на дома, рассчитанные на одну семью (90 дней и более), снизился до 1,2% на конец 2016 года, для Freddie - до 1%.

Fannie Mae и Freddie Mac получили от правительства США в общей сложности почти $190 млрд помощи, понеся огромные потери в период кризиса на рынке ипотечного кредитования. Эти два агентства контролируют или гарантируют примерно половину объема всего ипотечного кредитования в США, превышающего $5 трлн. Вместе с остальными федеральными агентствами они дают гарантии примерно на 90% новых ипотечных кредитов. Условия предоставления антикризисных вливаний не дают ипотечным агентствам возможности выйти из-под госконтроля и после полного погашения кредитов.

Теги: США, Fannie Mae, Freddie Mac
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