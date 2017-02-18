Орешкин спрогнозировал повышение рейтинга РФ до инвестиционного в этом году

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Повышение прогноза суверенных рейтингов России международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service было ожидаемым. Оно отражает улучшения в экономике, которые дают повод ожидать повышения рейтинга РФ до инвестиционного уровня уже в текущем году, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Как сообщалось, в субботу Moody's Investors Service изменило прогноз суверенных рейтингов России на "стабильный" с "негативного", рейтинг эмитента и рейтинг государственных облигаций РФ были подтверждены на уровне "Ba1", краткосрочный рейтинг - "Not Prime".

"Это ожидаемое решение. Оно отражает реальные улучшения в экономике, добиться которых удалось взвешенной макроэкономической, бюджетной и кредитно-денежной политикой последних полутора лет", - отметил Орешкин.

"Бюджет сбалансирован на уровне $40 за баррель. Инфляция снижается: в настоящее время она уже находится на уровне в 4,7%, и мы уверенно идем к цели в 4%, а значит, реальные доходы граждан в этом году будут расти. Индикаторы, отражающие инвестиционные и предпринимательские настроения находятся на рекордно высоких уровнях за последние 5 лет. Выпуск товаров и услуг демонстрирует позитивную динамику последние 6-8 месяцев", - сказал министр.

По его словам, ключевые условия дальнейшего улучшения суверенного рейтинга - это выход на устойчивые темпы экономического роста и создание предсказуемости. "Правительство разрабатывает первоочередные меры, которые помогут снять структурные ограничения для роста, обеспечить устойчивое долгосрочное развитие", - напомнил он.

"Считаю, есть все объективные основания для того, чтобы суверенные рейтинги России вернулись в область инвестиционных значений уже в этом году", - высказал свое мнение Орешкин в отношении перспектив повышения кредитных рейтингов РФ.