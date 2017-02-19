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Экономика

Министр энергетики Украины не исключил возможности веерных отключений электроэнергии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Случаи отключения электроэнергии, которые могли происходить в некоторых населенных пунктах, не связаны с работой объединенной энергосистемы Украины, отмечает министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Если сейчас есть случаи отключения электроэнергии, это не связано с работой объединенной энергосистемы, это объясняется техническим состоянием распределительных сетей и к общей генерации не имеет отношения", - сказал он в эфире программы "Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой" в воскресенье вечером.

Вместе с тем министр добавил, что чрезвычайные меры в энергетике предусмотрены не только для того, чтобы стабилизировать работу системы, но и чтобы минимизировать веерные отключения на Украине.

"Но я не исключаю и такой возможности", - заявил он.

Теги: Украина
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