Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса

При этом в ДНР говорят, что ввозить российское мясо невыгодно, потому что контрабанда с остальной территории Украины обходится дешевле

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Украина в 2016 году вошла в число крупнейших покупателей многих российских продуктов - от водки до кондитерских изделий, вырос даже экспорт молока, нехватка которого наблюдается в самой России, сообщают "Ведомости " со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Примечательна динамика экспорта мяса и пива: поставки пива за год увеличились в 1,5 раза - до 38,46 млн декалитров.

Мясо и субпродукты в 2013-2014 гг. Украина в России почти не закупала. Но в 2016 году туда было поставлено 47 893 т этой продукции. Это лучшая динамика среди всех стран-импортеров, и благодаря ей теперь на Украину, по данным ФТС, приходится почти 30% от всего российского экспорта пива и мяса. Таким образом, Украина осталась крупнейшим покупателем российского пива и впервые стала крупнейшим покупателем российского мяса, оттеснив на второе место Казахстан.

В конце 2015 года власти Украины в ответ на российское продуктовое эмбарго ввели запрет на поставки большинства продуктов из России, в том числе пива и мяса, напоминает газета. По данным Госслужбы статистики Украины, за январь-ноябрь 2016 г. импорт мяса из России на Украину сократился более чем в 40 раз до и составил всего $15,4 тысячи. Схожая динамика наблюдалась и с пивом.

Представитель министерства аграрной политики Украины не сумел объяснить динамику экспорта российской продукции, а в российской ФТС не смогли уточнить, в какие украинские регионы Россия поставляет продукцию. Поставки на территории, контролируемые непризнанными ДНР и ЛНР, могут быть зафиксированы как экспорт на Украину, а Госслужба статистики эти данные не фиксирует, объяснил разницу сотрудник украинской службы. Десяток собеседников "Ведомостей" в российских производственных и торговых компаниях подтвердили, что российские продукты поставляются на эти территории.

Близкий к руководству ДНР источник подтвердил газете, что ввоз продуктов из России действительно вырос, но в разы меньше оценок ФТС. По его словам везти туда российское мясо невыгодно, потому что контрабанда с Украины обходится дешевле. Он добавил, что на территории ДНР некоторые предприятия выпускают продукты из российского сырья, и некоторые из них пытаются в обход эмбарго поставлять продукцию в Россию, но не очень удачно.