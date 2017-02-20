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Связанная с Кобзоном структура построит в Москве музыкальный институт с отелем

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Структура, связанная с народным артистом СССР и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, построит в Москве музыкальный институт и гостиницу, пишет в понедельник газета "Ведомости".

Как уточняется, градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы в январе одобрила проект строительства музыкального института и гостиницы по адресу: Бауманская улица, 11, стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7. На трех смежных участках планируется возвести комплекс общей площадью 32 тыс. кв.м, из которых 15,1 тыс. кв.м придется на отель, остальное - на институт.

Заявителем по этому проекту является ООО "Спартак лофт", пишет газета со ссылкой на представителя Москомстройинвеста. Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", 99% фирмы принадлежит "Фермеланд инк" из Белиза, еще 1% - гендиректору Игорю Скибе.

"Скиба одновременно возглавляет "Кобзон фонд" депутата Госдумы и певца Иосифа Кобзона. И "Кобзон фонд", и "Спартак лофт" зарегистрированы по одному адресу - на Бауманской улице", - уточняет газета.

По мнению консультантов рынка коммерческой недвижимости, инвестиции в проект без учета стоимости земли могут составить 3-5 млрд рублей. Они полагают, что с учетом близости площади трех вокзалов, наиболее целесообразно здесь строить гостиницу категории три-четыре звезды.

Газета напоминает, что это не первый девелоперский проект структур, близких к Кобзону. Ранее с именем певца связывали компанию "Инконика", которая строила паркинги в Москве.

Теги: Москва, Иосиф Кобзон
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