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Рынок акций РФ открылся снижением РТС и ММВБ на 0,1-0,2%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, индексы РТС и ММВБ за минуту торгов просели на 0,1-0,2%, причем давление на ММВБ продолжает оказывать укрепление рубля. К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2114,77 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1149,71 пункта (-0,1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар подешевел до 57,84 рубля (-0,11 рубля).

Просели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Мечела" (-0,5%), "Россетей" (-0,8% и -3,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "Северстали" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%), "РусГидро" (-0,1%).

Подросли бумаги "Газпрома" (+0,1%), "Мобильных телесистем" (+0,4%), "РусАла" (+0,2%), "Магнита" (+0,1%).

Рынки США накануне не работали в связи с празднованием Дня президентов, в Азии во вторник отмечается смешанная динамика индексов (но выросли Япония и Китай). Опасения инвесторов вызывают предстоящие во Франции выборы, а также направление политики президента США Дональда Трампа (в частности, ожидается раскрытие планов по налоговой реформе), что оказывает сдерживающее влияние на рынки, пишет The Wall Street Journal.

Нефть утром во вторник пытается сохранить позитивный импульс начала недели на фоне оптимизма инвесторов относительно выполнения странами-членами ОПЕК и другими крупнейшими мировыми производителями соглашения о сокращении добычи нефти. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК во вторник составила $56,21 за баррель (+0,1%), мартовская цена WTI - $54,03 за баррель (+0,5%).

Российский рынок акций продолжает двигаться вниз по индексу ММВБ, нащупав локальную поддержку в районе 100-дневной скользящей средней, но продолжает консолидироваться по индексу РТС. Торговая активность сохраняется на пониженном уровне.

По-прежнему не видно явных предпосылок для усиления коррекции индексов с текущих уровней, учитывая относительно невысокие оценки рынка к нефти, стабильно высокий спрос на высокодоходные активы на глобальных рынках и близость технических уровней поддержки.

Теги: ММВБ, РТС
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