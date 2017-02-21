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Honda отзовет в РФ 135 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российское представительство японского автопроизводителя Honda ООО "Хонда Мотор Рус" отзывает в РФ 135,168 тыс. автомобилей Honda и 323 автомобиля Acura RDX, говорится в сообщении Росстандарта.

Речь идет об автомобилях марки Honda моделей Civic 4D, CR-V, Jazz, FR-V, Legend 4D и 323 автомобилях марки Acura RDX, изготовленных с 2005 по 2016 год с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"В данных автомобилях вследствие ошибки при производственном процессе подушка безопасности может не сработать предусмотренным образом", - отмечает Росстандарт.

Представители компании уведомляют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Вместе с тем владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На указанных транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Теги: Honda, Хонда, Росстандарт
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