Структура S7 получила лицензию на деятельность в космосе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Компания "С 7 Космические Транспортные Системы", входящая в холдинг S7 Group, получила лицензию на осуществление космической деятельности в РФ, говорится в сообщении S7.

Эта лицензия позволяет участвовать в международном сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. В частности, "С7 КТС" сможет заниматься аналитической интеграцией работ по обеспечению запусков космических аппаратов с Байконура.

До конца этого года планируется пуск с Байконура ракеты-носителя "Зенит"; "С7 КТС" обеспечивает аналитическую интеграцию пусковой кампании и некоторые другие работы.

В 2016 году S7 Group подписала контракт с группой компаний Sea Launch по приобретению имущественного комплекса проекта "Морской старт". Также РКК "Энергия" и S7 Group подписали соглашение о сотрудничестве и совместной работе по возобновлению эксплуатации комплекса "Морской старт". РКК "Энергия" будет оказывать S7 Group необходимую инженерную поддержку, содействие в организации пусков и в работах по системной интеграции.

Генеральный директор S7 Group Владислав Филев тогда говорил, что "вывести комплекс из консервации и начать пусковую деятельность планируется через 18 месяцев после одобрения сделки - ориентировочно в конце 2018 года".

"Морской старт" (Sea Launch) - плавучий космодром для запуска ракет, а также одноименный международный консорциум по эксплуатации космодрома. Комплекс был создан для оказания услуг по запуску космических аппаратов различного назначения с мобильной стартовой платформы морского базирования на околоземные орбиты. Точка старта располагается в экваториальной зоне Тихого океана, где имеются наилучшие условия для запуска за счет эффективного использования скорости вращения Земли. Первый пуск с платформы был осуществлен в 1999 году.