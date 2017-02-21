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ФАС в марте определится с возбуждением дела на Lenovo и HP за картельный сговор

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в марте примет решение о возбуждении дела в отношении Lenovo и Hewlett-Packard (HP) за картельный сговор, сообщил "Интерфаксу" начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Служба 27 января возбудила дело в отношении поставщиков компьютеров и программного обеспечения, участвовавших в закупках Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и Пенсионного фонда.

В нарушениях подозреваются те же компании, которые участвовали в торгах Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК.

Ранее в ноябре было возбуждено дело в отношении компаний "Бизнес компьютерс групп", "АМИ-НЕТВОРК", "КРОК инкорпорейтед", "СупервэйвГрупп", "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", "Производственная компания Аквариус". Дело будет рассмотрено 20 марта.

ФАС подозревает, что за действиями этих компаний на торгах стоят производители Lenovo и Hewlett-Packard (HP).

"Они координировали деятельность участников торгов, определяли кто должен сделать какие предложения - и победить на торгах. Это версия, которая отрабатывается", - говорил ранее Тенишев.

Теги: ФАС, Lenovo, HP
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