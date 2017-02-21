Главные новости
МоскваПутин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"В миреАвтора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность УкраиныСпортCAS отклонил апелляции пятерых отстраненных российских лыжников
Экономика

Белоруссия ограничила ввоз свинины из некоторых регионов России

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия вводит временные ограничения на поставки свинины из отдельных регионов России, Украины и Польши из-за зарегистрированных там случаев африканской чумы свиней (АЧС).

"Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода сообщает, что по информации Международного эпизоотического бюро на территории Саратовской и Ивановской областей РФ зарегистрированы новые случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней", - говорится в сообщении департамента.

Также аналогичные случаи зарегистрированы в Днепропетровской области Украины, Мазовецком, Люблинском и Подляском воеводствах Польши.

В связи с этим с 22 февраля вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Белоруссии из этих регионов РФ, Украины и Польши живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, а также кормов, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней.

Отменены все ранее выданные разрешения на ввоз такой продукции из указанных регионов.

Теги: Белоруссия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в России"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
Речь идет о возможном запрете зарплат наличными и ограничении оплаты наличными крупных покупокПодробнее
Россия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефтиРоссия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти
Саудовская Аравия опустилась на второе местоПодробнее
Билл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогомБилл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогом
Миллиардер уверен, что это послужит целям социальной справедливости и развития технологийПодробнее
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мясаДонбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
При этом в ДНР говорят, что ввозить российское мясо невыгодно, потому что контрабанда с остальной территории Украины обходится дешевлеПодробнее
Белоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефтиБелоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефти
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что для замещения российской нефти страна ищет новых поставщиковПодробнее
Moody's изменило прогноз рейтингов РоссииMoody’s изменило прогноз рейтингов России
До сегодняшнего дня суверенные рейтинги России были "негативными"Подробнее
Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"
Вице-премьер обратился к участникам рынка с просьбой не допустить повышения цен на услуги связи более чем на 5%Подробнее
Kraft Heinz сообщила о переговорах по слиянию с UnileverKraft Heinz сообщила о переговорах по слиянию с Unilever
Unilever отклонила первичное предложение, но Kraft Heinz надеется достичь соглашения по поводу условий сделкиПодробнее
Глава Минэкономразвития анонсировал ослабление и дальнейшую стабилизацию рубляГлава Минэкономразвития анонсировал ослабление и дальнейшую стабилизацию рубля
Тенденцию к укреплению курса рубля министр объяснил сезонным факторомПодробнее
"Роснефть" подтвердила досудебное урегулирование конфликта с "Транснефтью""Роснефть" подтвердила досудебное урегулирование конфликта с "Транснефтью"
Компаниям удалось согласовать условия транспортировки нефтиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваПутин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"В миреАвтора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность УкраиныСпортCAS отклонил апелляции пятерых отстраненных российских лыжниковВ миреДНР обвинила Украину в срыве отвода военной техники
Президиум РАН предложил общему собранию переизбрать Фортова президентом академии
Фотохроника 21 февраля
Украинского бизнесмена Фирташа задержали в Вене по запросу Испании
Россия в 2017 году потратит за закупку вооружений и военной техники 1,4 трлн рублей
CAS отклонил апелляции пятерых отстраненных российских лыжников
На пустыре в Рязанской области было найдено самодельное взрывное устройство
ДНР обвинила Украину в срыве отвода военной техники
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи