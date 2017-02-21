Белоруссия ограничила ввоз свинины из некоторых регионов России

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия вводит временные ограничения на поставки свинины из отдельных регионов России, Украины и Польши из-за зарегистрированных там случаев африканской чумы свиней (АЧС).

"Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода сообщает, что по информации Международного эпизоотического бюро на территории Саратовской и Ивановской областей РФ зарегистрированы новые случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней", - говорится в сообщении департамента.

Также аналогичные случаи зарегистрированы в Днепропетровской области Украины, Мазовецком, Люблинском и Подляском воеводствах Польши.

В связи с этим с 22 февраля вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Белоруссии из этих регионов РФ, Украины и Польши живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, а также кормов, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней.

Отменены все ранее выданные разрешения на ввоз такой продукции из указанных регионов.