Прибыль Airbus в 2016 году упала на 66% из-за масштабных списаний

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus Group NV сократила чистую прибыль в 2016 году на две трети в связи с задержкой поставок военного транспортного самолета A400М.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам прошлого года составила 995 млн евро по сравнению с 2,7 млрд евро годом ранее.

Годовая EBIT без учета разовых факторов уменьшилась на 3,6% - до 3,96 млрд евро, что оказалось чуть выше прогнозов рынка. Выручка повысилась на 3%, до 66,58 млрд евро.

В минувшем году Airbus поставила клиентам 17 самолетов A400 вместо обещанных 20. Размер списаний составил 1,2 млрд евро вдобавок к уже объявленному списанию $1 млрд евро.

За год Airbus поставила клиентам 688 самолетов против 635 в 2015 году, в 2017 году ожидается рост поставок до более чем 700 авиалайнеров.

Согласно прогнозам концерна, скорректированная EBIT и прибыль в расчете на акцию умеренно вырастут в 2017 году.