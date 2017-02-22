Главные новости
В миреЯнукович предложил провести референдум о статусе ДонбассаВ РоссииПрокуратора попросила завести на гендиректора "Почты России" еще одно делоВ РоссииПохороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в Москве
Срочно 11:53
Верховный суд отменил приговор Ильдару Дадину
Экономика

Рубль слегка подрос на старте торгов благодаря нефти

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снизились при открытии торгов на Московской бирже в среду утром, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 57,33-57,46 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,38 руб./$1 (-2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 60,39 руб./EUR1 (-18 копеек), стоимость бивалютной корзины опустилась на 9,6 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, составив 58,74 рубля.

Доллар при этом оказался на 48,15 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 81,15 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое повышение курса рубля к доллару и евро в начале торгов 22 февраля связано с ростом цен на нефть на мировых площадках. Нефть держится около максимумов в среду на фоне прогнозов о снижении избытка предложения сырья на рынке в результате действий стран ОПЕК и России.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по московскому времени подорожали на 0,28% - до $56,82 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,22% - до $54,45 за баррель.

Теги: Московская биржа
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в России"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
Речь идет о возможном запрете зарплат наличными и ограничении оплаты наличными крупных покупокПодробнее
Россия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефтиРоссия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти
Саудовская Аравия опустилась на второе местоПодробнее
Билл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогомБилл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогом
Миллиардер уверен, что это послужит целям социальной справедливости и развития технологийПодробнее
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мясаДонбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
При этом в ДНР говорят, что ввозить российское мясо невыгодно, потому что контрабанда с остальной территории Украины обходится дешевлеПодробнее
Белоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефтиБелоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефти
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что для замещения российской нефти страна ищет новых поставщиковПодробнее
Moody's изменило прогноз рейтингов РоссииMoody’s изменило прогноз рейтингов России
До сегодняшнего дня суверенные рейтинги России были "негативными"Подробнее
Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"
Вице-премьер обратился к участникам рынка с просьбой не допустить повышения цен на услуги связи более чем на 5%Подробнее
Kraft Heinz сообщила о переговорах по слиянию с UnileverKraft Heinz сообщила о переговорах по слиянию с Unilever
Unilever отклонила первичное предложение, но Kraft Heinz надеется достичь соглашения по поводу условий сделкиПодробнее
Глава Минэкономразвития анонсировал ослабление и дальнейшую стабилизацию рубляГлава Минэкономразвития анонсировал ослабление и дальнейшую стабилизацию рубля
Тенденцию к укреплению курса рубля министр объяснил сезонным факторомПодробнее
"Роснефть" подтвердила досудебное урегулирование конфликта с "Транснефтью""Роснефть" подтвердила досудебное урегулирование конфликта с "Транснефтью"
Компаниям удалось согласовать условия транспортировки нефтиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЯнукович предложил провести референдум о статусе ДонбассаВ РоссииПрокуратора попросила завести на гендиректора "Почты России" еще одно делоВ РоссииПохороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в МосквеВ миреРейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 лет
Президиум Верховного суда отменил приговор оппозиционеру Дадину
Президиум Верховного суда отменил приговор оппозиционеру Дадину
Генпрокуратура предложила освободить оппозиционера Дадина
"Почта России" заявила о законности выплат вознаграждений своим менеджерам
Собянин поручил подготовить площадки для строительства домов взамен сносимых "хрущевок"
Мара Багдасарян стала фигуранткой дела о поддельном больничном
Петербургские депутаты смягчили законопроект об ограничении встреч с избирателями
Получивший компенсацию экс-узник Гуантанамо устроил теракт в Мосуле
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи