Рубль слегка подрос на старте торгов благодаря нефти

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снизились при открытии торгов на Московской бирже в среду утром, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 57,33-57,46 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,38 руб./$1 (-2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 60,39 руб./EUR1 (-18 копеек), стоимость бивалютной корзины опустилась на 9,6 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, составив 58,74 рубля.

Доллар при этом оказался на 48,15 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 81,15 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое повышение курса рубля к доллару и евро в начале торгов 22 февраля связано с ростом цен на нефть на мировых площадках. Нефть держится около максимумов в среду на фоне прогнозов о снижении избытка предложения сырья на рынке в результате действий стран ОПЕК и России.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по московскому времени подорожали на 0,28% - до $56,82 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,22% - до $54,45 за баррель.