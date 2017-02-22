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Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом РТС на 0,5% и снижением ММВБ на 0,1%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой рублевых цен blue chips из-за укрепления рубля и на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, индекс ММВБ за минуту торгов просел на 0,1%, а долларовый индекс РТС вырос на 0,5%.

К 10:01 по московскому времени индекс ММВБ составил 2126,33 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1167,95 пункта (+0,5%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 57,39 рубля, что на 0,01 рубля ниже закрытия вторника и на 0,31 рубля ниже уровня на 18:50 по московскому времени.

Просели рублевые акции "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Магнита" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,4% "префы"), "Татнефти" (-0,4%). Подросли акции "Газпром нефти" (+1,2%), "Мечела" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Роснефти" (+0,1%), "Россетей" (+0,5%), "РусАла" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%).

Индексы в США во вторник обновили исторические максимумы на фоне подъема цен на нефть, также инвесторы следили за новостями о сделках M&A и корпоративной отчетностью. В среду в Азии динамика фондовых индексов смешанная (Япония и Китай изменились в пределах 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос всего на 0,03%).

Инвесторы ждут публикации протокола февральского заседания Федеральной резервной системы США (22:00 по Москве), предполагая увидеть в нем сигналы о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики в США. Накануне глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что ФРС не желает удивить рынок своими решениями и что рост экономики США стабилен и последователен.

Нефть в среду держится около локальных максимумов на фоне прогнозов о снижении избытка предложения сырья на рынке в результате действий стран ОПЕК и России. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по Москве в среду составила $56,89 за баррель (+0,4%), апрельская цена WTI - $54,51 за баррель (+0,3%).

Теги: ММВБ, РТС
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