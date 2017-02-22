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Экономика

Фондовые рынки Азии выросли до максимума с июля 2015 года

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в среду до максимума с июля 2015 года вслед за ралли на рынке акций США. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,5%, до 145,99 пункта. Японский индекс Nikkei 225 практически не изменился в среду, более широкий Topix поднялся на 0,1%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%, как и южнокорейский индекс Kospi. Индийский Sensex вырос на 0,4%, а малазийский FTSE Malay KLCI - на 0,1%.

В среду в 22:00 МСК Федрезерв обнародует протокол последнего заседания, и участники рынка надеются увидеть в нем сигналы о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики в США. Накануне глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что ФРС не желает удивить рынок своими решениями, и что рост экономики США стабилен и последователен.

Акции японских сталелитейных предприятий продолжают дорожать на ожиданиях стабильного спроса на металл в мире, который поддержит цены на него. Котировки бумаг JFE Holdings и Nippon Steel & Sumitomo Metal выросли на 3% и 1,8% соответственно.

Цена бумаг Toshiba Corp. взлетела на 22% на сообщениях СМИ, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. может приобрести подразделение компании по выпуску полупроводников. Сделка требуется, чтобы удержать компанию на плаву после списания $6,3 млрд в сфере атомной энергетики в США.

Рыночная стоимость японского интернет-ритейлера Rakuten Inc. подскочила на 9,4%. Компания объявила о масштабной программе выкупа акций. Также в среду подорожали акции китайских компаний в сфере недвижимости. Котировки бумаг China Resources Land увеличились на 5%, China Overseas Land & Investment - на 3,6%, New World Development - на 3,5%.

Теги: Япония, Гонконг, Китай, Австралия, Южная Корея, Индия, Малайзия, США
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