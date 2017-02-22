Saudi Aramco наняла организаторов для проведения крупнейшего IPO в истории

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Организацией первичного публичного предложения акций саудовской нефтяной госкорпорации Saudi Aramco займутся JPMorgan Chase, HSBC Holdings и Morgan Stanley, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. IPO компании, как ожидается, станет крупнейшим в истории. Ранее в качестве консультанта Saudi Aramco привлекла американский инвестбанк Moelis & Co.

Как отмечают аналитики, преобладание банков Уолл-стрит среди консультантов и организаторов повышает вероятность того, что IPO состоится именно на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE). По оценкам экспертов и правительства Саудовской Аравии, капитализация Saudi Aramco после IPO составит около $2 трлн, что почти в три раза превышает стоимость Apple, самой дорогой компании мира в настоящее время. Компания добывает 10% всей нефти в мире и отвечает за все нефтяные месторождения Саудовской Аравии - порядка 260 млрд баррелей запасов.

Как сообщалось ранее, в рамках первичного размещения на бирже будут проданы около 5% акций компании, сумма сделки может составить от $100 млрд до $150 млрд. Ожидается, что размещение состоится в 2018 году, но не исключено, что правительство может отложить его до 2019 года из-за трудностей, связанных с реструктуризацией и подготовкой финансовых отчетов перед сделкой.

Основной объем вырученных средств будет направлен в фонд благосостояния Саудовской Аравии, остаток - на различные проекты по диверсификации экономики королевства. Между тем, по данным Bloomberg, в рамках IPO компания может предложить подданным Саудовской Аравии акции с дисконтом. В настоящее время Saudi Aramco обсуждает многоуровневую структуру размещения, утверждают источники агентства.

Традиционно госкомпании Саудовской Аравии предлагают акции местным инвесторам по символической цене - около 10 риялов ($2,67), что намного меньше их реальной стоимости.