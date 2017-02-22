Суд по иску Jaguar Land Rover отменил охрану знака Landmaster за "Петербургским машзаводом"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам в среду признал недействительной охрану знака Landmaster (N541479) за ООО "Петербургский машиностроительный завод".

"Иск удовлетворить полностью", - сообщается на сайте суда.

Решение принято по заявлению британской Jaguar Land Rover (JLR, входит в состав индийского холдинга Tata Motors) о признании незаконным решения Роспатента от 17 октября 2016 года, оставившего охрану знака Landmaster (N541479) за ООО "Петербургский машиностроительный завод".

Правообладатель спорного товарного знака - "Петербургский машиностроительный завод" - расположен в поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области.

Областное предприятие, согласно информации на его сайте, выпускает колесную тракторную технику 5-9-го тяговых классов, а также технику специального назначения. Под марками Landmaster завод выпускает бульдозеры и бульдозерное оборудование.

JLR под маркой Land Rover выпускает премиальные внедорожники.

Детали иска JLR, в частности, каким именно образом потенциальный покупатель может перепутать бульдозер и премиальный автомобиль, в материалах не уточняются.

Собственником "Петербургского машиностроительного завода", согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", является физическое лицо. Выручка предприятия за 2015 год составила 233,694 млн рублей, чистая прибыль - 2,202 млн рублей. Этот показатель меньше минимальной стоимости самой доступной модели Land Rover на российском рынке, которая составляет 2,585 млн рублей.