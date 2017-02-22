Экс-глава РИА "Новости" Светлана Миронюк покинула Сбербанк

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Светлана Миронюк покинула пост старшего вице-президента, директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Как сообщалось ранее, 6 февраля Миронюк получила в собственность 34 тыс. 638 обыкновенных акций банка на общую сумму 5,98 млн рублей.

О приходе С.Миронюк банк объявил около года назад, в начале февраля. В статусе старшего вице-президента она стала директором департамента маркетинга и коммуникаций. С 2003 по 2014 год Миронюк возглавляла "РИА Новости", с 2001 по 2003 год была первым вице-президентом ЗАО "Компания развития общественных связей" (КРОС). Ранее работала заместителем начальника управления по информационно-аналитическому обеспечению и связям с общественностью ЗАО "Медиа-Мост".