Российский рынок акций обновил минимум индекса ММВБ с конца ноября

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду обновил минимум индекса ММВБ с конца ноября (индикатор протестировал поддержку 2100 пунктов) из-за предпраздничных распродаж на фоне снижения нефти; лидировали в откате бумаги "Россетей" и "ФСК ЕЭС" из-за разочарований уровнем планируемых дивидендов за прошлый год.

По итогам торгов индекс ММВБ упал до 2106,3 пункта (-1%, минимум дня - 2094,85 пункта), индекс РТС - до 1146,01 пункта (-1,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,9%.

Доллар вырос до 57,9 рубля (+0,5 рубля).

В лидерах отката выступили бумаги "Россетей" (-5,9% и -1,9% "префы"), "ФСК ЕЭС" (-5%), "Магнита" (-3,6%), "РусГидро" (-2,3%), "Северстали" (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-2,8% и -2,1% "префы").

Выросли акции "Газпром нефти" (+0,9%), "Мосбиржи" (+1%), "Мобильных телесистем" (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,9%) и "Татнефти" (+1,1%).

Поддержку акциям "Газпром нефти" оказал неплохой отчет за 2016 год по МСФО: чистая прибыль компании выросла за год на 82,5% - до 200 млрд рублей, хотя консенсус-прогноз предполагал рост прибыли до 202,6 млрд рублей. Чистая прибыль "Газпром нефти" в четвертом квартале 2016 года составила 53 млрд рублей, прогноз составлял 55,1 млрд рублей.

Акции "Роснефти" просели на 2%. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 2016 год составила 181 млрд рублей, что вдвое меньше показателя предыдущего года. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали прибыль за 2016 год в размере 184 млрд рублей.

Акции "ЛУКОЙЛа" подешевели на 0,8% - до 3175,5 рубля. Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" с 3350 рублей до 3800 рублей за штуку, а также рекомендацию с "держать" до "покупать".