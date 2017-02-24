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Экономика

Tesla получила убыток больше ожиданий в IV квартале

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Tesla Motors Co. зафиксировал чистый убыток в IV квартале из-за быстрого роста затрат. Пока в истории компании было всего два прибыльных квартала, включая июль-сентябрь 2016 года.

Вместе с тем глава компании Илон Маск сообщил, что подготовка к началу серийного производства ожидаемых седанов Tesla Model 3 идет в соответствии с графиком. Начало производства ожидается в июле, выход на коммерческие объемы - до конца сентября. В IV квартале Tesla рассчитывает производить примерно 5 тыс. таких седанов в неделю, в течение 2018 года ожидается увеличение до 10 тыс. в неделю, говорится в обращении компании к акционерам.

В ходе телеконференции Маск объявил, что в этом году Tesla будет искать дополнительное финансирование, хотя для запуска Model 3 денег достаточно.

"Думаю, имеет смысл привлечь капитал, чтобы снизить риски", - сказал Маск, не уточнив сроки и инструменты такого привлечения. Денежные запасы Tesla увеличились в IV квартале на $300 млн и составили $3,4 млрд на 31 декабря.

Кроме того, Tesla подтвердила, что ее бывший финдиректор Дипак Ахуджа вернется в марте, заменив уходящего в отставку Джейсона Уилера.

В IV квартале Tesla получила рекордное число заказов на седаны Model S и внедорожники Model X. В первой половине 2017 года она намерена поставить от 47 тыс. до 50 тыс. таких автомобилей, по верхней границе рост по сравнению с тем же периодом 2016 года составит 71%.

Квартальная выручка Tesla увеличилась до $2,28 млрд с $1,21 млрд годом ранее и была выше среднего прогноза Уолл-стрит, составлявшего $2,19 млрд.

Вместе с тем Tesla получила скорректированный убыток в размере 69 центов на акцию, тогда как аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидали убытка на уровне 43 цента на акцию. Чистый убыток уменьшился втрое - с $2,44 до $0,78 на акцию, или с $320,4 млн до $121,3 млн.

По итогам 2016 года Tesla зафиксировала чистый убыток в размере почти $675 млн, или $4,68 на акцию. Годовая выручка подскочила на 73%, до $7 млрд при ожидавшихся $6,9 млрд.

Во II полугодии Tesla намеревается начать выпуск солнечных батарей для крыш зданий.

Акции автопроизводителя подешевели на 6,4% на торгах в Нью-Йорке в четверг.

Теги: Tesla Motors, Tesla
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