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Экономика

Украина с начала отопительного сезона сократила запасы газа в подземных хранилищах на 43,1%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Украина с начала стартовавшего 13 октября 2016 года отопительного сезона и по 25 февраля 2017-го снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 43,1% (на 6 млрд 346,28 млн куб. м) - до 8 млрд 385,75 млн куб. м.

По данным ПАО "Укртрансгаз", в частности, 25 февраля отбор составил 23,49 млн куб. м, в целом за 1-25 февраля - 1 млрд 475,3 млн куб. м (в среднем - 59 млн куб. м/сутки).

В январе-2017 из ПХГ было поднято 2 млрд 101,84 млн куб. м (в среднем - 67,8 млн куб. м/сутки), в декабре-2016 - 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем - 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре-2016 - 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).

Таким образом, в март 2017 г. Украина войдет с запасами около 8,3 млрд куб. м.

Отбор газа из хранилищ год назад - 25 февраля 2016 года - составил 33,26 млн куб. м при запасах 10 млрд 152,3 млн куб. м, а два года назад - 25 февраля 2015 года - 4,37 млн куб. м при запасах 8 млрд 131,58 млн куб. м.

По состоянию на 25 февраля 2017 года газ импортировался в суточном режиме 50,251 млн куб. м (Словакия - 42,845 млн куб. м, Венгрия - 3,42 млн куб. м, Польша - 3,986 млн куб. м). Импорт газа со стороны РФ Украина не осуществляет с 26 ноября 2015 года. В целом за 1-25 февраля импорт составил 1 млрд 216,3 млн куб. м.

Добыча газа в Украине 25 февраля составила 57,404 млн куб. м ("Укргазвыдобування" - 41,219 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,315 млн куб. м, другие компании - 12,87 млн куб. м). В целом за 1-25 февраля внутренняя добыча составила 1 млрд 424,7 млн куб. м.

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-25 февраля составил 6 млрд 947,8 млн куб. м. По итогам текущего месяца транзит составит около 7,6 млрд куб. м.

Как сообщалось, в НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона и заявляют, что располагают техническими возможностями для дополнительного импорта на случай суровой зимы. По расчетам НАК, к концу отопительного сезона в хранилищах должно оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.

В 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2015/2016 годах с 30 октября 2015 года при наличии запасов в объеме 17 млрд 064,1 млн куб. м газа, завершила его 6 апреля 2016 года с запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2014/2015 гг. с 20 октября 2014 года при наличии запасов в объеме 16 млрд 749,6 млн куб. м газа, завершила его 10 апреля 2015 года с запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: Украина
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